'Nikada nije video devojčicu' Otac osumnjičenog za Dankino ubistvo tvrdi da je njegovom sinu sve namešteno!

Danas je pred Višim javnim tužilaštvom Dejan Dragijević, osumnjičen za ubistvo Danke Ilić, u potpunosti negirao delo, da bi se sada za Kurir tim povodom oglasio njegov otac, koji tvrdi da je njegovom sinu, kao i osumnjičenom Srđanu Jankoviću, sve namešteno.

- Čuo sam da je rekao da nikada nije video devojčicu, i naravno da je nije video, nije je ni pipnuo, a to što je prvo priznao da je ubio, sve mu je to namestio bivši direktor. Sve kolege to znaju i pričaju tako, pare svašta mogu da učine da vam ja kažem - rekao je Radoslav Dragijević za Kurir, ali nije znao da objasni na koji konkretno način je bivši direktor smestio njegovom sinu, kao ni koji je motiv imao da to uradi.

Podsetimi, Dejan Dragijević i Srđan Janković u vreme hapšenja bili su zaposleni u borskom JKP "Vodovod", a istražitelji sumnjaju da su devojčicu udarili službenim vozilom "fijat panda", u koje su potom, kako se sumnja, uneli telo, pa ga odvezli na deponiju.



Saslušan i bivši direktor Bivši direktor JKP "Vodovoda" Goran Pavić je, podsetimo, nakon hapšenja radnika "Vodovoda", Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, podneo neopozivu ostavku iz, kako je rekao tada, moralnih razloga. - Iz moralnih razloga podnosim neopozivu ostavku na mesto direkrora JKP "Vodovod" Bor, s obzirom na to da su osumnjičeni za ubistvo deteta zaposleni u ovom preduzeću i da postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo gnusno ubistvo u toku radnog vremena, službenim vozilom, u toku obavljanja radnog zadatka - naveo je on tada. Pavić je takođe zbog ovog zločina, saslušan u tužilaštvu u svojstvu svedoka, pitan je za putne naloge kada je devojčica nestala, ali i za sve podatke o tome kada su uhapšeni otišli na intervenciju toga dana.

S druge strane, Radoslav je, istakao da ni sam ne zna šta će sada biti, ali čvrsto veruje u to da je njegov sin nevin i da njegova porodica nema nikakve veze za nestankom i ubistvom Danke Ilić.

- Ja sam izgubio sve, u kući sam ostao sam, izgubio sam i sina i ženu otkad se sve to izdešavalo. Niko od nas nema nikakve veze, nisam pametan šta će sada biti - dodao je Radoslav.

Podsetimo, i sam Radoslav je bio u zatvoru zbog sumnji da je pomogao Dejanu, zajedno sa drugim sinom, da premesti telo ubijene devojčice na nepoznatu lokaciju. Međutim, Radoslav je 29. maja izašao iz pritvora u kom je bio dva meseca.

Inače, kako smo ranije pisali, nakon što je po drugi put saslušan Srđan Janković kada je pred tužilaštvom negirao delo, Radoslav je, takođe, prokomentarisao za Kurir i to, rekavši da veruje da njegov sin nije kriv i da možda Janković želi da svali krivicu na njega.

- Ne znam šta da kažem o tome, moj sin je kao priznao sve, ovaj sad kaže da nije uradio ništa, možda hoće sve da svali na mog sina. A ja ne znam ništa, ne verujem u to da je moj sin uradio tako nešto - tada je naglasio stariji Dragijević.

Autor: Jovana Nerić