OVO JE UHAPŠENI TAKSISTA IZ TUTINA! Ubica je iz njegovog 'Mercedesa' pucao na policajca (FOTO)

Taksista Mithat Hadžić iz Tutina uhapšen je nakon sinoćne pucnjave u Loznici kada je njegova mušterija ispalila vatru na policajce Nikolu Krsmanovića (34) i njegovog starijeg kolegu Vjekoslava I. (50) koji su ih prethodno zaustavili i pokušali da odrade redovnu kontrolu graničnog punkta.

Zločin se, podsetimo, dogodio sinoć oko 23.50 sati prilikom kontrole vozila na graničnom kontrolnom punktu u Lipničkom Šoru u Loznici. Policajci su zaustavili vozilo marke "mercedes" kojim je upravljao taksista Mithat Hadžić iz Tutina, ali je osoba koje je bila u putničkom vozilu ispalila vatru u njihovom pravcu. Nikola je od zadobijenih povreda preminuo, dok je njegov stariji kolega Vjekoslav teško povređen, ali se nalazi van životne opasnosti.

Kako je preneo Sandžak danas stanovnici Tutina su u šoku nakon vesti da je njihov sugrađanin prevozio ubicu policajca i da je umešan u zločin.

- Nije izgledao kao kriminalac, jedino što smo loše čuli o njemu jeste da je prevozio migrante iz Tutina do graničnog prelaza - kaže jedan od meštana za ovaj portal i dodaje:

- Mislim da je samo bio na pogrešnom mestu, mada će istraga pokazati da li je bio umešan. Koliko ga mi poznajemo, mislim da nije znao. Hteo je sigurno da zaradi, odavde taksisti rade često dalje relacije. Te vožnje koštaju nekoliko stotina eura.

Drugi komšija se potom nadovezao i rekao da i Mithatova dva rođena brata takođe, rade kao taksi pevoznici, ali uglavnom po gradu.

- Sigurno je ubica tražio nekog da ga preveze. Zašto baš njega, to nam je sumnjivo. Ipak, smatram da Mithat nije sposoban za to da svesno vozi naoružanu osobu. Zbog prevoza migranata smo ga često osuđivali, mislim da već godinu dana ne radi ni to. Čuli smo da je za tu konkretnu vožnju trebalo da dobije 450 eura, žao mi je što mu se to desilo - naveo je komšija.

Podsetimo, ubica je nakon pucnjave pobegao i za njim se i dalje intezivno traga, a pronađen je pasoš albanskog državljanina Hajrzija Artana koji se pre nekoliko sati javio preko pojedinih medija iz Nemačke i naveo da je to zapravo uradio njen brat Faton koji je pre deset dana pobegao iz zatvora.

Kako smo ranije preneli, Više javno tužilaštvo u Šapcu koje vodi istragu povodom ubistva srpskog policajca oglasili su se za Kurir, gde su između ostalog naveli da je osumnjičenom taksisti određeno zadržavanje do 48 sati od strane Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Dok je ministar policije Ivica Dačić u jednom od obraćanja javnosti rekao je da se osumnjičeni Mithata Hadžića sumnjiči da je osumnjičenog automobilom tutinskih registracionih oznaka preuzeo u Preševu i vozio u pravcu Loznice.

