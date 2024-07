Novi atentat na Trampa? Užasavajuće vesti, Amerika na nogama!

Aleks Džons, poznati američki novinar, tvrdi da su vojni izvori obavestili da je mogući novi atentat na bivšeg predsednika Donalda Trampa. On navodi da su brojne vojne operacije već ukazale na postojanje ozbiljnih pretnji, uključujući sofisticirane vojne eksplozive i organizaciju više snajperista.

- Pokušaće da otruju Trampa ili da dignu njegov avion u vazduh. Trovanje je glavna stvar na koju treba da pazi. Ne sme da rukuje s ljudima, jer mogu koristiti lažne rukavice s otrovima poput čistog fentanila, koji kroz kožu može ubiti za deset minuta - upozorio je Džons.

On tvrdi da je dobio informacije od iskusnih komandanata specijalnih formacija.

U medijima sam već 30 godina i ovo su najvažnije informacije koje sam ikada objavio. Juče popodne i danas sam razgovarao s više od desetak vrhunskih vojnih snajperista i komandanata specijalnih formacija, Delta Force, SEAL Team 6, SEAL Team 3, i drugih. Neki od njih su poznati u vojnoj zajednici

On je dodao da mnogi od ovih izvora ne žele da se pojave javno, ali će neki od njih govoriti u njegovoj emisiji večeras:

Mnogi od njih tvrde da je atentat na Trampa bio unutrašnji posao, sa više strelaca. Prema više izvora, uključujući Džeka Posobika, koji ima pouzdane izvore iz federalnih agencija, u automobilu i kući osumnjičenog Kruksa pronađeni su sofisticirani vojni eksplozivi. On je imao pomoć, imao je offshore servere, i koristio je dron pre početka mitinga. Ovaj čovek je bio samo paravan

Džons je takođe naveo da su akustički inženjeri i vojni stručnjaci pregledali snimke i zaključili da su strelci bili pozicionirani na različitim mestima, uključujući krov zgrade i prozor ispod njega.

Top Special Operations Leaders Have Formed A Unified Consensus: Deep State Will Try To Kill Trump Again. pic.twitter.com/tPKTZ9Zjqa — Alex Jones (@RealAlexJones) 21. јул 2024.

- Federalne vlasti su čuvale vodotoranj celu nedelju, udaljili su senatora Džoša Holija iz tog područja i nisu održali nikakvu konferenciju za štampu. Obično bi se održala konferencija tog dana ili sledećeg, gde bi se objavile sve informacije o oružju i drugim detaljima. Oni su potpuno ćutali o AR-15 timu, koje levica želi da zabrani - rekao je Džons.

On je dodao da je razgovarao s mnogim vojnim specijalistima, uključujući pripadnike Delta Force-a i visokorangirane SEAL-ove, koji su se složili s njegovim zaključcima da je to bio unutrašnji posao.

Džons je dodao da je duboka država u problemu i da je njihov sistem uništen.

- Rekao sam vam pre dve nedelje, verujem da će Bajden podneti ostavku do 20-og. To se desilo danas. Bio je potreban samo nekoliko nedelja pritiska da bi se to ostvarilo - zaključio je on.

Autor: Snežana Milovanov