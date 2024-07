Potvrđena optužnica protiv osumnjičenih za ubistvo vaterpoliste iz Subotice: Kod sebe imali i lažna dokumenta!

Viši sud u Subotici potvrdio je optužnicu koju je podiglo tužilaštvo u ovom gradu u slučaju ubistva Filipa Zeljkovića (21), a dvojica okrivljenih terete se za tri krivična dela, prenosi Kurir!

- Okrivljenima, Predragu M. (35) iz Subotice i Ivanu Č. (25) iz Subotice stavlja na teret da su izvršili krivično delo ubistvo, a okrivljenom Predragu M. i da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - poručuju u Višem sudu u Subotici.

Osim toga, oni su optuženi i da su imali lažna dokumenta.

- Oba okrivljena se terete da su izvršila krivično delo falsifikovanje isprave, a okrivljeni Predrag M. i još jedno krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pripremno ročište još nije zakazano, ali kako saznajemo, ono će najverovatnije biti održano u septembru.

Filip Zeljković je ubijen 15. oktobra prošle godine u blizini jedne benzinske pumpe u Subotici, a sada okrivljeni za njegovo ubistvo mesec i po dana su bili u bekstvu kada su uhapšeni u iznajmljenom stanu u Somboru.

- Ubistvo se dogodilo nakon verbalne rasprave i tuče između Filipa i njegovog mlađeg brata sa jedne strane i napadača sa druge, kada su oni zapucali i usmrtili mladog vaterpolistu. Pretpostavlja se i da su možda planirali beg u inostranstvo, s obzirom da su kod sebe imali falsifikovane isprave - kaže izvor.

Prijatelji

O Filipu njegovi poznanici kažu da ga znaju kao talentovanog sportistu i druželjubivog momka. - On je bio krupan momak, još je i bio i vaterpolista i to jako perspektivan. Možda neko zato i može da protumači da je on problem, ali naprotiv. On nikada nije taj koji će izazvati, može samo da odreaguje ako njega neko prvi napadne, a sad su napali njegovog brata - rekao je ranije Filipov poznanik.