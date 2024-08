OVO JE PECAROŠ KOJI SE UTOPIO KOD ŠIDA! Srđan pokušao da pomogne čoveku sa decom koji se davio u jezeru, pa se utopio i on

Srđan Sabo (34) iz Nove Pazove, utopio se prekjuče u Sotskom jezeru kod Šida nakon što je pokušao da pomogne porodici kada se prevrnuo gumeni čamac u kom je bio Miroslav Cuper (33) sa svojom ćerkom L. C. (9) i dvoje maloletne dece iz komšiluka J. C. (9) i Đ. T. (9), svi iz Bačinaca.

Nažalost, u ovoj nesreći, život je izgubio i otac devojčice Miroslav, a Žandarmerija je intenzivno pretraživajući jezero tokom jučerašnjeg dana pronašla prvo telo Miroslava Cupera, a kasnije i telo hrabrog Srđana Sabe.

Podsećanja radi, na Sotskom jezeru došlo je do nesreće kada se prevrnuo gumeni čamac u kom su se nalazile četiri osobe, od toga troje maloletne dece. U tom momentu i drami, svi do jednog su dozivali pomoć iz sve snage kada su u vodu ušli da pomognu D. R. (34) iz Zemuna i R. L. (38), komandir Policijske ispostave u Šidu, ali i Srđan Sabo (34) iz Nove Pazove koji je nažalost stradao kada je pritekao u pomoć.

Kako smo ranije pisali, još uvek nema informacija o tome kako je došlo do prevrtanja čamca, međutim, nakon drame i vriske dece, u blizini je bilo nekoliko kupača i ribolovaca koji su odmah priskočili u pomoć, među kojima je bio i Srđan.

- Mladić iz Nove Pazove koji je prejuče pecao bez razmišljanja je ušao u vodu kako bi pomogao davljenicima. Međutim, kako smo čuli, on nije ni uspeo da stigne do njih, jer ga je navodno izdalo srce, ali to će utvrditi obdukicija kada izvuku tela iz jezera - ispričali su za Kurir žitelji sela Bačinci.

Pripadnici tima za spasavanje u nedelju su odmah po dojavi izašla na lice mesta, međutim, potraga nije dala rezultate. Tokom jučerašnjeg dana na Sotsko jezero upućeni i pripadnici Žandarmerije koji su uspeli da pronađu tela utopljenika koji su potom prevezeni na odbukciju na Institut za sudsku medicinu gde će se utvrditi kada i kako je nastupila smrt muškaraca.

Autor: Dubravka Bošković