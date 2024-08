Đak ga pretukao, a sad ga tuži?! Profesor otkrio jezive detalje: U šoku sam

Maloletnik M. B. (16), koji je optužen da je 8. maja u srednjoj Tehničkoj školi "9. maj" u Bačkoj Palanci brutalno pretukao bivšeg profesora Slobodana Zorića (65) i naneo mu teške povrede, u ponedeljak je preko advokata tužio nesrećnog čoveka, žaleći se da ga je ovaj prvi napao.

Ovaj apsurd ostavio je u šoku profesora Slobodana Zorića koji kaže da se jako neprijatno osećao kada je saznao za tužbu i da ovo shvata kao određenu vrstu pritiska na njega, svedoke i sud.

- Osećao sam se, naravno, jako neprijatno, ali nemam nikakve bojazni, jer znam da to nema veze sa istinom! - kaže profesor.

Inače, u Višem sudu u Novom Sadu u utorak je počelo suđenje maloletniku za jezivi napad, koji se dogodio tako što je M. B. 8. maja oko 14 sati upao u školu koju je ranije pohađao, nenajavljeno uleteo na čas kod profesora Zorića i fizički nasrnuo na njega pred ostalom decom. Od siline udaraca znatno starijem profesoru je izlomio nekoliko kostiju lica. Maloletnik je dan posle brutalnog napada uhapšen i otad je u pritvoru.

U sudu u Novom Sadu juče je bio i profesor Zorić koji kaže da nije bilo prijatno da vidi M. B.

- Mučno je kada vidite kako momka dovodi policija vezanog lisicama, a tamo mu roditelji... - objašnjava profesor koji kaže da se malo iznenadio i zbog toga što su neki svedoci, verovatno pod pritiskom advokata, promenili izjave.

- Sad ga direktorica hvali da je dobar... Neki ga brane, ali, verujem da je to zbog toga što ih advokat nagovara. U svakom slučaju - ja se ne brinem. Ne verujem da će proći njegova tužba jer za tako nešto nema nikakve dokaze. Ne znam kako misle dokazati nešto što se nije desilo. Što se tiče suđenja u Novom Sadu, očekujem da će uprkos svim pritiscima, pravda biti zadovoljena, a on kažnjen. Ne mogu reći kojom kaznom, to nije na meni, već na sudu - objašnjava profesor koji se prisetio tog dramatičnog dana.

- On je ušao u razred i čučao u poslednjoj klupi. Gađao me je makazama. Pitao sam đake ko je bacio makaze, rekli su: "Nije niko". Upisao sam čas, a on je počeo da baca papire. Opet sam pitao đake ko je, a oni su opet odgovorili da nije niko. Nakon toga sam im svima rekao da izađu napolje, da neće imati čas, i da ću zvati razrednu, pa neka ona reši sa njima. Međutim, oni nisu hteli izaći. Primetio sam tog učenika i pitap: "Otkud ti na času?!", odgovorio je: "Došao sam". Rekao sam mu da izađe, podignuo mu torbu. On mi je torbu istrgao iz ruke. Torba je bila teška, jer je unutra bila behaton kocka. Kada smo izašli na hodnik, udario me je torbom i onesvestio sam. Posle sam čuo i da me je šutirao po glavi - ispričao je.

Inače, kako piše Informer, da sve bude bizarnije, maloletni nasilnik, koji je u sudu čak i priznao da je izudarao profesora, preko advokata je optužio i Sindikat prosvetnih radnika da je pokrenuo "hajku na dečaka" iz političkih razloga?!?

Advokat optuženog tinejdžera Luka Labus kazao je da se incident u školi nije odigrao onako kako je to opisano u optužnici, da je profesor prvi napao dečaka, kao i da je Sindikat prosvetnih radnika "zloupotrebio ceo slučaj"?!

- Podneli smo u ponedeljak Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci krivičnu prijavu protiv profesora zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje u sticaju sa krivičnim delom nasilničko ponašanje. Maloletnik je priznao u sudu da je udario profesora, ali nije priznao krivično delo napad na službeno lice u obavljanju službene dužnosti - rekao je advokat za Informer i dodao:

- Taj događaj se desio 8. maja ove godine u Bačkoj Palanci, ali do narednog dana se ništa nije dešavalo u ovom postupku iako su svi znali, i policija i tužilaštvo, o kome se radi i znali su ko je maloletnik, gde živi i koja mu je adresa, kao i u kojoj se školi desio sam događaj. Tek nakon saopštenja Sindikata prosvetnih radnika došlo je do medijske hajke i hajke javnosti na ovog maloletnika, a samo zato što su prosvetni radnici, odnosno Sindikat prosvetnih radnika, želeći da iskoristi i maloletnika i svog kolegu, uporedili ovaj događaj sa događajima u "Ribnikaru", Duboni i Malom Orašju, što je, po mom mišljenju, nedopustivo.

Autor: Snežana Milovanov