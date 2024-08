Posle pijančenja u kafani sinovca upucao u stomak, ovo je naveo kao razlog:'Nisam hteo da ga ubijem, samo da ga zaplašim'

Zbog sumnje da je u selu Tubići kod Kosjerića pokušao ubistvo saslušan je M. J. (62) iz Tubića. On se tereti da je u noći izmedu četvrtka i petka pucao kroz zatvorena metalna vrata i tom prilikom pogodio sinovca O. J. (33) iz istog sela. Ranjeni O. J. je prebačen u užičku bolnicu, gde mu je ukazana pomoć i sada je stabilnog zdravstvenog stanja.

- Na saslušanju je M. J. delimično priznao delo koje mu se stavlja na teret. On je ispiričao da je sa O. J. i još nekoliko osoba sedeo ispred prodavnice gde su pili alkohol i da je potom otišao do svoje kuće koja je nedaleko od prodavnice. Ispričao je i da su O. J. i još jedna osoba stigli do njegove kuće i počeli da mu lupaju na prozore i vrata. M. J. je rekao da je u tom trenutku zapucao kroz zatvorena vrata i tom prilikom je ranio sinovca O. J. Kazao je i da mu nije bila namera da ubije bilo koga, već samo da zaplaši sinovca i drugu osobu koji su mu lupali na vrata i prozore - rekao je za Kurir izvor iz istrage.

Nezvanično se saznaje i da M. J. ima dozvolu za držanje pištolja, a njemu je posle saslušanja određen pritvor do 30 dana. U daljem toku postupka predviđeno je saslušanje još dva svedoka.

Inače, ranjeni O. J. je postao poznat široj javnosti kada je na društvenoj mreži Fejsbuk objavljen snimak na kojem, obučen u mantiju pravoslavnog sveštenika, peva pesmu sa škakljivim tekstom.

"Da li umre il' se rodi, meni uvek isto godi... Krstim, venčam i opevam, svi kukaju, a ja pevam", čuje se O. J. kako peva i dodaje "Pope svrći, danas nema nikog kućiii".

Nakon objavljivanja snimka oglasila se i Eparhija žička saopštenjem u kojem navodi da se pomenuti muškarac lažno predstavlja kao sveštenik!

- Obaveštavamo javnost da se izvesni O. J. iz sela kod Kosjerića lažno predstavlja na društvenim mrežama kao pravoslavni sveštenik pojavljujući se u svešteničkoj mantiji. Svojim neprimerenim ponašanjem i skaradnim pesmama, imenovani je naružio dostojanstvo Crkve i sveštenstva, dovodeći javnost u zabludu. Naglašavamo da nije reč o pravoslavnom svešteniku, već o licu koje se lažno predstavlja kao sveštenik. Zbog toga će protiv njega biti preduzete pravne i kanonske mere - naglasili su tada iz Eparhije.

Autor: Dalibor Stankov