Novopazarsko selo Hotkovo od sinoć je u blokadi nakon što je likvidiran vehabija Senad Ramović zvani Becan. Meštani tvrde, da je vehabija ubijen u kući svog zeta koja se nalazi u blizini njegove vikendice.

Ramović je, podsetimo, sinoć likvidiran nakon što je pucao na pripadnike SAJ koji su došli da ga hapse. Ministar policije Ivica Dačić naveo je jutros gostujući na Prva TV da je vehabija ubijen u kući koja je bila njegovo sigurno utočište, dodajući da je u pitanju kuća njegovog zeta Aldina Birđozlića, koji se trenutno nalazi na izdražavnju zatvorske kazne u Nišu.

- Selo Hotkovo je podeljeno što se tiče Senada Ramovića. Ima poprilično dosta sledbenika koji mu veruju i misle da je njegovo pripovedanje dobro. S druge strane, ima nas koji ne želimo da se mešamo i retko ko da će pričati o njemu i njegovim ljudima. Oni su donekle opasni i njihove organizacije su nešto posebno - kaže jedan od starijih meštana pazarskog sela i dodaje:

- Ramovića znam od malena, i tada se isticao i želeo da bude vođa, da bude osoba koju će ljudi da slede. Hapšen je zbog terorizma, znao je da preti da će napraviti velike stvari, a kada je došlo do napada 29. juna u Beogradu šuškalo se potajno da je on bio odgovoran za to. Ispostavilo se da jeste. Video sam jednog njegovog čoveka koji je uvek išao sa njim, znao sam da je u selu i da se tu krije, ali niko o tome nije pričao. O njemu se ne priča.

Kako su nam zatim objasnili drugi meštani pazarskog sela, Ramović je ubijen u kući svog zeta.

- Niko ga nije video da boravi ovde nakon tog napada u Beogradu. Nismo znali da je ovde, a nakon sinoćne drame saznali smo da je likvidiran u kući svog zeta. Ta kuća se nalazi na nekih 300 metara od njegove vikendice u kojoj je pre juna boravio sa svojim ljudima. Tamo niko ne zalazi, ko zna šta sve rade, a pravo da vam kažem što manje znamo, bolje - navode meštanin sela Hotkovo u kome je od sinoć opsadno stanje.

- Policija je na svakom ćošku i legitimiše se svako ko želi da uđe ili izađe iz sela. Ne znamo do kada će biti takvo stanje.

Inače, ministar policije Ivica Dačić je u jutarnjem programu na Prva TV rekao da je Ramović pucao u pripadnike SAJ sa tri ili četri hitca nakon čega je likvidiran. Vehabiji se nakon 29. juna gubi svaki trag, nakon što je njegov podstanar Miloš Žujović (25) iz Mladenovca, maskriran samostrelom teško povredi pripadnika Žandarmerije Miloša Jevemovića (34) koji je obezbeđivao izraelsku ambasadu u Beogradu. Žandarm je tako povređen sa strelom u vratu uspeo da se odbrani i sa nekoliko hitaca ubije teroristu koji je nedavno pre toga promenio veru i postao Salahudin.

