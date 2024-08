'BRKA JE BIO BOGAT ČOVEK, IMAO JE PETORO DECE' Komšije VAN SEBE posle tragedije na pruzi: Velika je žal za decom! ZAKAZANA SAHRANA TAKSISTE

Sahrana taksiste Milana Lazarevića (69) obaviće se u četvrtak, 22. avgusta, s početkom u 13 časova na seoskom groblju u Brajkovcu, kada će ga njegova porodica i bliski prijatelji ispratiti na večni počinak. Za Brku, kako su ga zvali, meštani imaju samo reči hvale, kako kažu, bio je poštovan u selu, radio je i gradio za svoju porodicu, pa je tako taksirao i pod stare dane.

- Mnogo ljudi ga je poznavalo i znalo kao Brku taksistu, imao je svoje takoreći stalne putnike, a neki od njih bili su upravo članovi porodice čija su deca nažalost stradala juče u njegovom autu - kaže meštanin sela za Kurir i dodaje da je Lazarević imao tri sina i dve ćerke. - On je čovek bio bogat svojom porodicom, petoro dece je imao i umro je u 69. godini, iako je otišao na ovaj način, on je bar nešto proživeo, velika je žal za onom decom koja su ovako nastradala. Šta da rade njihovi roditelji i kako im bilo šta može ublažiti ovu bol, to samo oni znaju kako im je - pričaju naši sagovornici.

Taksista koji je poginuo na pruzi u okolini Lazarevca pic.twitter.com/HgcHaP8Mky — Silvana (@Silvana71376830) 20. август 2024.

Podsećanja radi, do nesreće je došlo kada se taksista nije zaustavio na znak STOP, niti je reagovao na crveno svetlo koje je signaliziralo da se zaustavi. On je, kada je Milana D. iz sela Lukavica vozio sa decom ka Ubu, bez ikakvog zaustavljanja pokušao da pređe preko pružnog prelaza u mestu Petka kada je na njih naišao voz koji saobraća na liniji Prijepolje - Beograd.

- Ni mašinovođi nije bilo lako, voz se zaustavio tek posle nekoliko stotina metara, gurao je automobil. Otac je bio u svesnom stanju, video je kako mu deca ginu pred očima, pokušao je da ih dozove i spase, ali bezuspešno. Prvo je sina izvukao iz olupine automobila, a kada je video da ih je oboje izgubio, bio je van sebe. Gađao je kamenjem voz, dok su ga svi potreseno gledali, nemoćni da pomognu, prizor je bio jeziv - ranije je ispričao sagovornik.

Autor: Dubravka Bošković