UŽIVO NA PINK.RS! Otac Uroša Blažića u SUZAMA izneo odbranu: Molim se da žrtve VASKRSNU - U neverici sam da je moj sin to uradio!

Ožalošćene porodice ubijenih u Duboni i Malom Orašju polako pristižu u Specijalni sud u Beogradu, gde danas počinje suđenje osumnjičenom Urošu Blažiću (22) iz Dubone kod Mladenovca, koji je 4. maja prošle godine u krvavom piru ubio devet, a teško ranio 12 žrtava.

12.56 - Za govornicom je otac Uroša Blažića, Radiša

U pratnji sedam čuvara za govornicu je izašao drugookrivljeni Radiša Blažić, koji je stao za govornicu kako bi izneo svoju odbranu.

- Želim svima da se obratim, bol i žal koju osećam, gde je tamna sila prirode učinila da moj sin počinio takav masakr. Verujte, pa ja bih i za najmanju povredu i ranu dao svoj život. Branio sam narod, ali najteže nešto što čoveku može da se desi jeste da vam sin uradi ovako nešto. Sina ne mogu da opravdam za ono što je uradio, ali želim da kažem da ja nisam lud i da me ubijete u četiri zida ne mogu to da uradim. Velika je ovo žalost, porodice žrtava osećaju bol i patnju, ali verujte ja ovo što osećam jer ja to garantujem svojim životom, uz post i molitvu ja se molim da žrtve vaskrsnu. Ja sam u neverici da je to moj sin uradio. Njegova majka i ja smo ga vaspitali da bude pošten, da završi škole, da bude domaćin.

Svi znaju ko sam ja, šta sam, odakle sam potekao i šta sam postigao. Ponišavao sam devetke da bi dobio deset. Uhapšen sam i od tada sam bio u četiri zida, ekran televizora sam video 2. avgusta kad sam pušten na šetnju u trajanju od 15 minuta. Nisam išao u lov da ne ubijem životinju nedužnu, a ne da naoružavam svog sina da pobije te ljude. Ubio je momka sa kojim sam bio na nekom veselju. Sećam se imao je košulju boje trule višnje, e ja ću njega žaliti do kraja života. Želim sve ovo sa ispričam jer ja ovde branim uniformu, svoju čast, državu. Nisam lopov, štedeo sam svoje plate, nekada sam imao platu šest maraka. Vratiću se na to da mi se sin nikada nije poverio. Čitao sam u novinama da je moj sin imao majicu koja veliča neki terorizam, a tu majicu mu je kupila moja majka u Mladenovcu i koštala je 200 dinara. Evo, ja bi dao svoju glavu, streljajte me, stavite me u vreli kov, ali nemojte da sumnjate da je bilo šta od tog oružja moje. Pa u toj kući, na imanju bilo je uvek 15, 20 ljudi jer smo imali radnike. Trebalo bi da me da ubije da mi olakša muke.

Radiša Blažić je počeo da plače.Trebalo mu je nekoliko trenutaka da se vrati u normalu kako bi nastavio svoje izlaganje. A za reč se javio i tužilac Ivan Konatar koji je imao primedbu na iznošenje odbrane.

Konatar je naveo "da nisu čuli nijedan deo koji je vezan za optužnicu i za delo za koje se tereti." Sudija Lidija Jovanovski je zatim upozorila i pitala Radišu Blažića da joj kaže da li ima nešto pored onog što je izjavio u tužilaštvu, ali joj je on kratko rekao: "Nema, ostajem pri svemu što sam rekao."

Branilac Radiše Blažića zatražio je od njega da mu ispriča da li je tog dana primetio nešto neobično u ponašanju svog sina Uroša, a što bi možda dovelo do ovakvog zločina. Radiša je kazao da se tog jutra video sa sinom jer su išli po pečenje, a kasnije je Uroš otišao da se odmori kući.

- Dobio sam poziv oko 12 sati uveče gde mi je rečeno da dođem u centar sela i da je Uroš ubio dvojicu momaka. Tim činom je ubijen i moj život, ništa nije ukazivalo na to da će se tako nešto desi. Nismo se tog dana sporečkali, a kamoli da će doći do ovakve strahote, pokolja, užasa.

12.53 - Advokat oštećenih: Ostali smo bez glavnog odgovora "zašto?", sudija opomenula Blažića

Advokat oštećenih Stefan Stefanović nakon pauze naveo je pritužbu sudskom veću da se Urošu Blažiću skrene pažnja da se ne smeje i ne priča sa policajcima, jer to jako iritira i nervira ožalošćene porodice. Sudija Lidija Jovanovski uputila je primedbu Blažiću gde je navela da to neradi, iako ga ona nije videla.

Zatim se za reč javio advokat Nebojša Perović, punomoćnik jednog od ranjenih mladića.

- Mi smo ovde danas ostali bez glavnog odgovora "zašto?". Okrivljeni je ovde danas pričao o svemu, samo ne o onom što je trebalo. Takođe, stavljamo primedbu u ime oštećenih, da je njihov bol koja je inače, manja od izgubljenih života, ali je ovakvom odbranom uvećana. Okrivljeni svojom odbranom navodi da su svi krivi i samo je o tome hteo da priča, a preskočio je deo zbog koga svi ovi ljudi ovde pate. Sračunata mu je odbrana, potrebne su mu bile beleške, osobi koja je tako nešto uradila. Nije nam ništa razjašnjeno o tom zločinu.

Sudija je nakon ovih reči navela da okrivljeni ima pravo da se brani kako želi, kao i da ima prava na to da li će odgovorati na pitanja ili ne.

12.15 - Blažić: Surova sudbina, osećam se loše - USLEDILA PAUZA

Advokat Petar Luković pitao je svog klijenta Uroša Blažića da mu objasni kakav je bio kao dete, da mu ispriča o svom životu, ali je tužilac Ivan Kontar reagovao i došlo je došlo je do rasprave koju je sudija Jovanovski prekinula tako što je odbila pitanje.

Advokat Luković je zatim pitao Uroša Blažića kako se oseća nakon svega.

Uroš Blažić: Osećam se loše. Kada sam čitao optužnicu nije mi bilo dobro i osećam se loše i za jednu njihovu ranu, a kamoli sve ovo što sam im uradio. Ne mogu da vratim vreme i ono što sam uradio svojim vršnjacima. Surova sudbina.

Uroš Blažić je na pitanje advokata oštećenih porodica, tačnije punomoćnika koji zastupa žrtve iz Malog Orašja kako se njegova izjava danas razlikuje od onoga što je rekao u tužilaštvu, a navodi se u optužnici Blažić je odgovorio: "Znam da je optužnica drugačija, ali ovo što sam danas rekao je tačno, sve vezano za oružje. Ne želim da moj otac nedužan plaća ono što sam ja uradio. Neću da se kunem, ali tačno je ono što sam danas rekao. Neću da odgovaram na pitanja jer nisam sposoban pravilno da se izjasnim, a ne želim da se nešto uzme iz konteksta. To je jedini razlog iz kog ne želim da pričam."

Sudija Lidija Jovanovski sada je odredila pauzu u trajanju od 15 minuta na zahtev advokata Nebojše Perovića.

12.00 - Blažić otkrio razlog masakra

- Ispao sam ubica, ne želim da se vraćam na to veče. Hoću da kažem što se tiče optužnice, nisam hteo da mi taksista da 2, 3 hiljade dinara da preživim, nije mi bilo stalo do razbojništva. Ne želim da ispadnem razbojnik, nisam klošar da kradem taksistu. Hteo sam da budem domaćin, da završim vojnu akademiju, ali nije mi se dalo. To me je pogodilo i ispalo je nekako kao da sam odbačen od društva. Svako delo koje mi se stavlja na teret koje sam uradio pre ovog 4. maja 2023. nije bilo neko strašno, iako kada se izgovori deluje strašno. Opravdanja nema za zločin te večeri, ali ima uzroka koji su doveli do toga. Pre Nove godine počeo sam da koristim steroide, šta će meni seljaku, detetu to, ali ajde uvek sam u nekom grču pa sam sa drugarom to počeo da uzimam. Posle Nove godine sam, tačnije 21. januara otišao u Nemačku gde sam otišao da zaradim za život. Vratio sam se krajem aprila, 15 dana pre zločina. Kada sam se vratio nisam se osećao dobro, osećao sam da me mrze meštani.

Uroš Blažić uzima papir koji stoji ispred njega za govornicu i podseća se onoga, kako je naveo na početku ročišta, ali se ubrzo predomislio i rekao.

- Ne znam šta više da kažem. Kriv sam i biću kažnjen zbog toga. Da, inače, hteo bi da dodam da je te večeri došlo do vocap prepiske sa Viktorom Đorđevićem i tom devojkom, koja se i nalazi u optužnici, to je bila kapisla da se sve ovo izdešava. Osećao sam se nenormalno te večeri, oblio me je znoj, svesno sam poređao po stolu i desilo se neko zlo... Eto tako se desilo.

11.40 - Svedočenje Uroša Blažića

- Znam da sve ovo što ću sada izjaviti izazvati još veći gnev javnosti, ali moram da kažem. Napisao sam ovo jutros i želim da kažem kako je bilo. Moja ljubav prema oružju javila se 2020. godine. Molio sam oca da mi prepiše kuću, želeo sam da se osamostalim. A oružje sam kupio u Beogradu, hteo sam legalno da imam oružje kako bih se zaštitio. Znao sam u naselju gde sam se preselio u Šepšinu, da se svašta dešava u okolini jer je to vikend naselje i često se opijaju i okupljaju pijani. Takođe, hteo sam da se obezbedim, jer sam se plašio, u kući je bilo dosta alata, keramike i nisam želeo da ostanem bez toga. Moja želja da se osamostalim bila je velika.

Blažić je rekao da je ceo život osećao nesigurnost i to je glavni razlog zbog kog je kupio prvo oružje.

- Kupio sam prvi pištolj koji me je koštao 100.000 dinara, ali je bio loš, izgoreo sam sebi ruku od baruta, ali sam ga ostavio kao uspomenu. Zatim sam na internetu gledao kakav pištolj bih kupio sebi, nikome o tome nisam pričao. Nekoliko ponuda mi je propalo, a onda sam na internetu video automatsku pušku koju sam kupio krajem 2020. godine. Ubrzo sam upao u taj začarani krug u kom sam se naoružavao. Ne znam šta mi je bilo u glavi da kupujem oružje, šta mi je bilo u mozgu tada ne znam. Kada sam počeo sve više da kupujem oružje, osećao sam neki nenormalni strah, ali nekako nije bilo nazad. Nisam mogao nazad.

Kada je sudija Uroša Blažića zamolila da se vrati na predmet optužnice, Blažić je odbio.

- A, ne, ne, ne može, moram redom - rekao je on dok je ispred sebe držao papir na kome je napisao teze odbrane kako je naveo, ali je tužilac Ivan Konatar reagovao da optuženi ne sme da čita optužnicu.

Sudija: Uroše ne smete da čitate odbranu.

Uroš Blažić tokom iznošenja odbrane se klati i nekoliko puta se uhvatio za glavu.

11.24 - Blažić se izjasnio o optužnici

Nakon što je pročitana optužnica, za govornicu je pozvan Uroš Blažić, on je sa lisicama na rukama i nogama uz pratnju sedam čuvara došao za govornicu i rekao:

Uroš Blažić: Razumeo sam optužnicu i izjašnjavam se krivim.

Radiša Blažić: Hoću da pozdravim sve, sudija vas, advokate, komandire. Oštećenima želim da izjavim onako najdublje u velikoj tugi i bolu saučešće. Ono što se navodi u optužbnici koja je pročitana, izjašnajavm se da nisam kriv. Ne znam odakle je oružje došlo i odakle je ono tu.

Uroš Blažić stao je za govornicu u sivoj majici dok ga okružuje sedam čuvara.

Uroš Blažić: Želim da izjavim saučešće svim prorodicama i žrtava. Neću da me tužilac pita, želim da odgovaram samo na pitanja koja će mi postavljati moj advokat. Sramno je da se vraćam na to veče, i neke potencijalne razloge, da me isprovocira da dođe do pucnjave. Za sebe želim da se zjasnim da sam kriv, i treba da odgovoram, neću da moj otac bude kriv za nešto samo zato što je moj otac.

11.15 - Detalji optužnice

Urošu Blažiću se stavlja na teret da je izvršio krivično delo teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Otmica i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. Na osnovu prikupljenih dokaza u istrazi, postoji opravdana sumnja da je Uroš B. 4. maja 2023. godine, oko 22.20 časova, upravljajući putničkim vozilom marke "Mercedes", u kom je poneo automatsku pušku proizvođača Zastava, model, 70 AB2, sa mehanički uklonjenim fabričkim brojem, pištolj marke "Tokarev" TT-33 sa nekoliko okvira municije za automatsku pušku i pištolj, jednu ručnu bombu M 52, jednu ručnu bombu M 75 i jednu kumulativnu ručnu bombu M79, došao kod Spomenika "Palih boraca" u selu Malo Orašje, gde je uočio grupu mlađih lica koji su se družili i slušali muziku.

Kako se dalje navodi u optužnici gde je detaljno objašnjeno osumnjičeni Uroš Blažić je prvo ubio pet mladića i nekoliko njih ranio kod spomenika Ravni Gaj u Malom Orašju, da bi zatim otišao u susedno selo Dubonu i ubio njih troje, a ostale vršnjake ranio. Od zadobijenih povreda jedan mladić iz Malog Orašja preminuo je nakon 50 dana.

Okrivljeni Uroš Blažić nakon krvavog pira, kako se navodi u optužnici, beži kolima, a potom dolazi do naplatne rampe Mali Požarevac gde ulazi u taksi vozilo kojim upravlja Dragoslav Antonović u kome je bila putnica i provodi sa njima određeno vreme, gde im između ostalog preti i pokazuje oružje koje ima kod sebe. Taksista ga potom vozi u selo Vinjiše nadomak Kragujevca odakle okrivljeni ide peške do kuće ujaka gde se krije do ujutru kada je policija hapsi.

Nakon dela optužnice koji se odnosi na prvookrivljenog Uroša Blažića, tužilac Olivera Milojević prešla je na deo koji se odnosi na drugookrivljenog Radišu Blažića, inače potpukovnika Vojske Srbije koji se, prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, tereti da je da je od 2021. u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne bitno, neovlašćeno nabavljao i držao veću količinu oružja, municije i bombi. Naime, pojedino oružje njegov sin je koristio za vežbanje, tačnije pucao je u džak koji je bio u podrumu kuće u Šepšinu, gde je sam živeo.

10.50 - Čitanje optužnice

Počinje čitanje optužnice koju je Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo 18. oktobra 2023. godine, a koju je potvrdio prvo smederevski sud, a potom i Apelacioni sud u Beogradu.

Čitaju se delovi optužnice o povredama žrtava. Takođe, pored ubijenih detaljno se čitaju i povrede teško ranjenih.

10.45 - Nastavlja se suđenje

Sudsko veće vratilo se u sudnicu, i kako je navela sudija Jovanovski ročište može da se nastavi.

Sudija je zatim pitala da se tužilac i branioci izjasne o suđenju, tačnije da li smatraju da suđenje treba da bude javno.

- Tužilaštvo smatra da nema razloga da se javnost isključi, jedino u situaciji ako branioci budu zahtevali tokom saslušanja maloletnih oštećenih lica - naveo je Ivan Konotar ispred Višeg javnog tužilaštva u Smederevu.

Zatim se za reč javio i Petar Luković koji je naveo da smatra da se suđenje zatvori za javnost.

- Ostavljam sudu da odluči o tome - rekao je advokat okrivljenog Radiše Blažića.

Sudija Lidija Jovanovska odlučila je da sa suđenja javnost ne bude isključena.

10.35 - U toku poverljiv razgovor Blažića s advokatom

Sudsko veće napustilo je najveću sudnicu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici, dok traje poverljiv razgovor Uroša Blažića i njegovog advokata kog je dobio po službenoj dužnosti.

10.29 - Advokat Blažića traži poverljiv razgovor s njim, sudija odobrila

Petar Luković, advokat Uroša Blažića zatražio je reč i naveo da sa svojim klijentom nije imao poverljiv razgovor.

- Kada sam telefonom juče pozvao Okružni zatvor u Smederevu dobio sam odgovor da je Uroš Blažić odvezen za Beograd, a kada sam pitao ko je doneo takvu odluku i naredbu spuštena mi je slušalica. Kasnije sam razgovarao sa sudijom Lidijom Jovanovski radi izdavanje posete poverljiv razgovor sa svojim klijentom i iz tog razloga tražim odlaganje dašanjeg suđenja. Međutim, voljan sam i danas da zatražim i dobijem sada poverljiv razgovor, kako bi se spremio za današnji pretres i kako bi se nastavilo suđenje.

Sudija je zatim pročitala službenu belešku, i navela da je advokatu odbrane bio dozvoljen poverljiv razgovor juče, ali da on nije imao vremena da oobiđe svog klijenta. Takođe, ona je navela da je Luković poslednji put svog klijenta obišao 5. juna 2024. godine u Okružnom zatvoru u Smederevu.

Nakon toga za reč se javio i Ivan Konatar, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Smederevu koji je naveo da je advokat odbrane imao vremena da pripremi svog klijenta za odbranu i odbio da se suđenje odloži.

Zatim se za reč javio i Nebojša Perović advokat jednog od ranjeh u masakru i rekao: "Dosta maltretiranja porodica oštećenih, vreme je da se suđenje održi. Strogo se protivim da se suđenje odloži."

Sudija Lidija Jovanovski donela je odluku da advokat i okrivljeni ipak dobiju poverljiv razgovor, ali u trajanju od 10 minuta.

10.22 - Počinje suđenje

Suđenje okrivljenom Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši Blažiću počinje. Predsednica petočlanog veća, sudija Lidija Jovanovska je pozvala sve prisutne da ustanu. Sud donosi rešenje da se glavni pretres održi.

Okrivljeni Uroš i Radiša Blažić trebalo bi danas da iznesu odbranu, a nakon što oni završe, saslušaće se oštećeni. Uroš Blažić na pripremnom ročištu koje je bilo 26. jula u sudnici Okružnog zatvora u Beogradu priznao je krivicu za zločin gde je naveo "da ne zna šta ga je obuzelo te večeri".

9.31 - Stigao i brat ubijenog Petra Mitrovića

Pored roditelja na današnje suđenje došli su i braća i sestre ubijenih.

U zgradu suda došao je i Jovan Mitrović, rođeni brat ubijenog Petra Mitrovića sa dvojicom mladića koji su te večeri bili kod spomenika Ravni Gaj u Malom Orašju.

9.20 - Porodice ubijenih čekaju da uđu u zgradu

Vidno uznemireni, uplakani i dostojanstveno čekaju red da uđu u zgradu Specijanog suda u Ustaničkoj ulici.

Članovi porodica nose majice na kojima piše "Živite 4.5.2023" simbolni datum kada ih osumnjičeni uvica bez ikakvog razloga lišio života.

Inače, članovi porodica iz Mladenovca i Smedereva došli su zajedno u mini kombiju i na taj način su dali do znanja da su zajedno u bolu.

