'POBIO SAM TOLIKO LJUDI, PA ĆU I VAS' Putnica iz taksija iz OVOG razloga možda neće svedočiti protiv Uroša Blažića: Zagrlio me je i MAZIO po stomaku!

Bol, suze, patnja, bes i pitanja bez odgovora. Tako se moglo opisati drugo javno suđenje okrivljenom Urošu Blažiću (22) iz Dubone u Specijalnom sudu u Beogradu. Devetoro ubijenih i 12 teško ranjenih žrtava te večeri 4. maja 2023. ostavio je za sobom Blažić, a zauvek zavio u crno njihove najmilije.

Najveća sudnica u Ustaničkoj ulici u Beogradu bila je "mala za količinu bola" kada su svedočili roditelji žrtava. Ročištu međutim, nije prisustvovala oštećena Jelena Ajdinović, koja je ključni svedok ovog postupka, a tome su se javno pobunili i oni koji su ostali bez dece.

Jelena Ajdinović je, podsetimo, putnica iz taksija koji je oteo Uroš Blaćić te večeri kod naplatne rampe Mali Požarevac. Ajdinović je bila putnica u taksi vozilu Dragoslava Antonijevića koji je poziv za vožnju dobio od dispečera, planirano je da je vozi od Smedereva do sela pored Uba, gde joj živi tadašnji verenik.

Blažić je, kako se navodi u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, pod pretnjom putnike držao u vozilo, a Jelena Ajdinović tada je slagala Blažića da je u drugom stanju i veruje se da ju je to spasilo sigurne smrti koju je sejao pomahnitali okrivljeni.

Na današnjem ročištu advokat Miloš Munić koji zastupa Jelenu Ajdinović pre početka saslušanja oštećenih istupio je i uputio molbu, predlog sudskom veću. Naveo je između ostalog da njegov klijent nije u mogućnosti da dođe s obzirom na njeno zdravstveno stanje.

- Stranka je u drugom stanju i lekar u Domu zdravlja Palilula joj je rekao da je zbog njenog stanja bolje da leži i odmara. To je razlog zbog kog bi zamolio da se pročita njena izjava koju je dala u nadležnom tužilaštvu tokom istrage - naveo je njen punomoćnik.

Lidija Jovanovski, sudija Višeg suda u Smederevu koja zastupa sudsko veće rekla je da će se o ovom predlogu naknadno izjasniti. Advokat Stefan Stefanović, koji zastupa pojedine porodice oštećenih naveo je za Kurir da bi svedočenje Jelene Ajdinović bilo važno.

- Njeno svedočenje je vitalno i zato mislim da ne bi smelo da toga ne bude. Ona je dosta vremena provela u razgovoru sa Urošem nakon što je počinio zločin i bilo bi dobro da ponovo ispriča sve što joj je govorio dok su se vozili - rekao je advokat oštećenih porodica.

Kurir je ranije razgovarao sa Jelenom Ajdinović, koja nam je ekskluzivno nakon saslušanja u smederevskom tužilaštvu otkrila kako je Uroš Blažić upao u kola te večeri, kao i o čemu su pričali dok su se vozili ka njenom vereniku koji je čekao u blizini Uba.

- Pobio sam sad ljude, pa ću i vas ako me ne budete vozili gde kažem! Ja nisam u drugom stanju, to sam slagala otmičara, u nadi da me neće ubiti ako zna da čekam bebu. To sam uradila da bih sačuvala svoj život, ali i život taksiste - rekla nam je tada ova devojka.

- Te večeri, oko 22.30, krenula sam taksijem iz Smedereva kod verenika na Ub, i dok sam sa taksistom komentarisala zbog čega li na putu ima toliko policije i Hitne pomoći, na naplatnoj rampi Mali Požarevac, na kojoj smo stajali, videla sam krupnog mladića u plavoj majici kako izlazi iz šumice.

Ova hrabra devojka ja tada dodala da je pomislila da mladić radi na naplatnoj rampi.

- Ispred nas su bila dva vozila, a taj mladić je ubrzanim hodom ušao u taksi. Seo je pored mene na zadnje sedište, a u ruci je držao bombu! - prisetila se Jelena kobne večeri i nastavila.

- Taksista je povikao: "Izlazi napolje! Izlazi, ko si ti?!" Uplašila sam se, a Uroš Blažić je samo rekao: "Nastavi da voziš! Ubio sam sad toliko ljudi, pa ću i vas ako ne budete slušali!" U sekundi sam se setila da slažem, i tako pokušam da se spasem, da sam trudna. Samo me je pogledao i nastavio da preti da će nas pobiti. Kad smo prošli naplatnu rampu, u daljini se videla policija, a on je tada rekao: "Ne brini, ljubavi, ti si sad moja supruga, trudna si i mi sad idemo kod lekara!"

"Vikao je i pretio nam"

Kako je tada objasnila zaledila se od straha, ali se trudila da ne paniči u tako kriznoj situaciji.

- Zagrlio me je i mazio po stomaku. Naježila sam se, ali sam izdržala. Izbegli smo policiju i taksista je sve vreme pokušavao da ga istera iz vozila, ali ubica bi počeo da viče, preti i igra se bombom. Konstantno ju je prebacivao iz jedne u drugu ruku, igrao se njom - kazala je Jelena tada, dodajući da se vožnja do Uba odužila i trajala skoro tri sata, što je duplo više od uobičajenog vremena.

- Dugo smo se vozili kroz neka sela kako bismo izbegli policiju, koja je bila na svakom ćošku. Napokon smo došli do Uba, ostavili su me tu, a oni su nastavili dalje. Kasnije sam saznala gde ga je taksista vozio i šta je zapravo uradio.

Suđenje Urošu Blažiću nastavlja se sutra, gde se očekuju da oštećeni nastave svoje svedočenje.

Autor: Iva Besarabić