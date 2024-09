'U KOLIMA NIJE BILO TRAGOVA KRVI' Detalji potrage za Lukom: Mislili smo da je sve iscenirao i namerno nestao...Sve vreme smo se nadali

Pripadnici policije i ekipa forenzičara odneli su telo mladog Luke Vuksanovića, koji je na putu ka Mladenovcu imao tešku saobraćajnu nesreću, nakon čega se danima vodio kao nestali.

Nažalost, njegovo telo pronađeno je u šipražju na 100 metara udaljenosti od mesta gde je do udesa došlo.

- Prvi dan kada je prijavljeno policiji, izašli su na lice mesta i nisu zalazili dublje u šumu, tada su sa njima bili i pripadnici vatrogasne službe. Drugog dana takođe su došli do mesta udesa, kod skretanja za Sopot, međutim svima je prva asocijacija bila to da je Luka iscenirao sve ovo i namerno nestao, da pobegne od nečega ili šta god već. Mi znamo da to nije ličilo na njega, ali sve vreme smo se nadali, iako smo svi izašli da ga tražimo, da ga ipak nećemo naći ovde - priča jedna bliska rođaka porodice.

Kako nam je potom ispričala, porodica danima nije odustajala od toga da svog rođenog pronađu u nadi da je negde dobro, ali da se sklonio sa prometnog puta, iako u kolima kojima je upravljao kada je došlo do nesreće, nije bilo tragova krvi od povreda.

- Mi nijednog momenta nismo odustali, tražili smo ga svuda, prošli smo ovuda nekoliko puta, nije nam jasno kako ga nismo videli. Da ga je neko ranije našao, možda bi bio živ... - dodala je sagovornica.

Inače, porodica je ubrzo nakon bezuspešnih dana potrage rešila da potraži pomoć i među drugim ljudima dobre volje koji bi im pomogli.

- Jutros smo se okupili svi na mestu gde je došlo do nesreće, došli su i inspektori, međutim oni su naravno krenuli potpuno odvojeno u potragu tek danas, a ušli smo u 9. dan kako Luke nema. Nas su poslali ka drugim pravcima, išli smo u smeru gde nije bilo šanse da dođe sam u tom stanju, obilazili smo svaki jarak, područje oko i ispod pruge, čak i ovaj kanal. Nakon nekog vremena Lukina sestra je dobila poruku da ga je pripadnik policije pronašao. Odnosno posle nam je Lukin brat ispričao da je on naišao na policiju sa druge strane, kada su mu rekli da nikako ne prilazi, ali kada im je on rekao da je on iz porodice, samo su mu kratko odgovorili da su nešto pronašli i da čeka - ispričao je Lukin prijatelj.

Ekipa Hitne pomoći dva puta je dolazila na mesto nesreće, a telo je podsetimo pronađeno u šipražju visokom oko 70,80 cm i to na samo 100 metara od mesta nesreće.

S obzirom na to da je telo pronađeno u potpuno neprepoznatljivom stanju, policija će naknadno izvršiti sve pretrage i nakon DNK analize konačno će se znati svi detalji. Takođe, Više javno tužilaštvo naložilo obdukciju, a bliski ljudi prepoznali su šorts koji je mladić imao na sebi.

Autor: Snežana Milovanov