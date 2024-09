'NE POSTOJI ŠANSA DA SE ONI NAĐU NA SLOBODI' Šta radi Tužilaštvo ako ne postoji nijedan materijalni dokaz za Dankino ubistvo?

Tačno 15 dana ostalo je do isteka pritvora osumnjičenima za ubistvo male Danke Ilić iz Bora, a istraga o ovom najmisterioznijem slučaju koji je podigao na noge celu Srbiju, polako se privodi kraju, s tim da su sada sve oči uprte u Više javno tužilaštvo u Zaječaru koje je svih ovih meseci radilo na prikupljanju dokaza.

Kako prenosi Kurir, pretpostavlja se da ne postoji ni najmanja šansa da se Srđan Janković (50) iz borskog sela Luka i Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot, i pored poricanja, nađu na slobodi!

- Tužilaštvo je sada očigledno završilo sa svim veštačenjima, prikupljanjem dokaza, upoređivanjem svega toga sa iskazima koje su svedoci davali tokom saslušanja, stoga ostaje samo podizanje optužnice. Pretpostavlja se da je Tužilaštvo do sada prikupilo dokaze i čeka se samo to podizanje optužnice, a sumnjam da postoji ikakva šansa da se njih dvojica optuženih nađu na slobodi - kaže izvor.

Podsećanja radi, Janković i Dragijević terete se da su 26. marta u Banjskom Polju službenim automobilom JKP "Vodovod", čiji su radnici, udarili devojčicu Danku koja je izašla na put. Obojici je pritvor produžen do 26. septembra, kada inače, ističe šest meseci, što je rok za podizanje optužnice i rok njihovog ostanka u pritvoru.

- Sada je sve na Tužilaštvu i na tome kako će posmatrati to što su optuženi prvo priznali delo, a potom povukli obojica to isto prizanje. To se može shvatiti i kao deo taktike, kao deo odbrane, ali svakako, značajnu ulogu imaju i sva urađena veštačenja i to što nigde nije pronađen Dankin DNK, koji bi osporio sve naknadno rečeno u Tužilaštvu što su naveli osumnjičeni kada su se drugi put našli pred nadležnima. Međutim, s obzirom na to da nema materijalnih dokaza, a Tužilaštvo sada već mora da donese neku odluku, čeka se njihov naredni potez, koji će se bazirati na rezultatima istrage i verovatno prvobitnom priznanju, iz razloga što je reč o ubistvu. Ostaje da vidimo šta će se dogoditi za 15 dana.

Ono što je zasigurno, javnost i dalje pod budnim okom prati sva dešavanja u vezi nestanka, a potom i navodnog ubistva male Danke.

- U Banjskom polju se situacija dosta smirila u odnosu na kraj marta i početak aprila, pa čak i mesec nakon toga. I dalje se priča samo o Danki, ali mišljenja su podeljena. Pojedini i danas čvrsto veruju da je Danka živa, pogotovo zbog svih misterioznih stvari koje su se dogodile u tom periodu, ali s druge strane, sve čudi priznanje, pa potom povlačenje svega rečenog od strane osumnjičenih - govori jedna meštanka Banjskog polja za Kurir, i to šest meseci nakon što je čitavo ovo mesto bilo na nogama tražeći devojčicu.

Kako kaže, roditelje male Danke nisu videli još od tada, pogotovo što se Ivana tek nedavno porodila i donela na svet još jednog dečaka.

- Verujem da se i oni trude da nastave da žive kako moraju, pogotovo što su sada dobili još jednu bebu. Narod svašta priča, ali roditelju nikada ne može biti lako kad ne zna šta se dogodilo njegovom detetu, proživljavaju pakao svaki dan upravo zbog toga što i dan danas ne znaju pravu istinu - dodaje sagovornica.

Hronologija x 26. mart - Danka Ilić je poslednji put viđena u Banjskom Polju x 4. april - uhapšeni Dejan Dragijević i Srđan Janković zbog sumnje da su ubili devojčicu i sakrili njeno telo x 6. april - uhapšeni Radoslav i Dalibor Dragijević, otac i brat osumnjičenog Dejana, zbog sumnje da su pomagali osumnjičenima x 7. april - Dalibor Dragijević iznenada umire u pritvorskoj jedinici x 16. april - saslušana Svetlana Dragijević, majka osumnjičenog Dejana x 17. april - saslušani Ivana i Miloš Ilić, Dankini roditelji. Saslušanje obavljeno pred osumnjičenima x 15. maj - preminula Svetlana Dragijević. Na sahranu dovedeni muž Radoslav i sin Dejan x 29. maj - Radoslav Dragijević pušten da se brani sa slobode

Autor: Aleksandra Aras