'RUKU MI JE SLOMIO SLUČAJNO' Ispovest majke koja je prijavila sina zbog pretnje da će napravili veći masakr nego u Ribnikaru

"Sin mi je poslao poruku da će napraviti masakr veći nego u 'Ribnikaru' i odmah sam zbog toga otišla u policiju i prijavila ga preventivno, jer ne znam šta mu je bilo u glavi pa je to napisao", priča Stojadinka Popović, čiji je sin Bogdan (35) uhapšen zbog nasilja u porodici nad njom i njegovom vanbračnom suprugom.

Stojadinka u porodičnom domu u Zemunu tvrdi da je sin nije pretukao, ali da je došlo do verbalnog sukoba između njih. Potvrdila nam je i da joj je poslao poruku u kojoj preti masakrom. Međutim, ona je sina pokušala da odbrani rečima da "on nije potencijalni ubica".

- Mi jesmo imali verbalni duel i raspravu, ja sam otišla u policiju i prijavila ga zbog poruke koju mi je poslao. To sam uradila preventivno, ali nisam zahtevala nikakve sankcije protiv njega, jer ne znam šta mu je bilo u glavi pa je to napisao - kaže ona.

Kako tvrdi, njen sin je bio u alkoholisanom stanju.

- Nije istina da mi je ranije slomio ruku. Otimali smo se oko telefona, pa mi je slučajno slomio, nije namerno - tvrdi ona.

"To rade samo slabići"

Prema njenim rečima poruke u kojima je pretio postoje na njenom telefonu.

- Šta je hteo sa tim porukama ja ne znam, mogu da pretpostavim. To rade samo slabići. On ima alkoholičarsku ljubomoru gde može da uradi svašta. On jeste krenuo na mene, ali sam ja istrčala napolje i nisam mu dala vremena da me udari - navodi ona.

Podsetimo, kako se navodi u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva po čijem nalogu je uhapšen osumnjičeni, njemu se na teret stavljaju dva krivična dela "Nasilje u porodici na štetu svoje majke i vanbračne supruge".

Okrivljenom se stavlja na teret da je 10. septembra pod dejstvom 2,34 promila alkohola, nakon verbalne rasprave primenio fizičko nasilje prema majci, uputio joj uvrede i poslao joj poruke u kojima je pretio da će napasti na njen život, kao i da će napraviti masakr veći nego u OŠ "Vladislav Ribnikar", nakon čega je pobegao iz kuće, a potom svojoj vanbračnoj supruzi slao poruke iste sadržine kao majci.

I ranije osuđivan zbog nasilja Na saslušaju u tužilaštvu okrivljeni je negirao izvršenje krivičnih dela, a imajući u vidu da postoje okolnosti da će boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na oštećene, kao i da će ponoviti krivično delo, s obzirom na njegovu raniju osuđivanosti na krivična dela sa elementima nasilja i činjenicu da su prema okrivljenom ranije izricane hitne mere na osnovu Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana. Javni tužilac će, u daljem toku krivičnog postupak, ispitati oštećene, doneti naredbu za psihijatrijsko veštačenje okrivljenog radi utvrđivanja njegove uračunljivosti u vreme izvršenja krivičnog dela i preduzeti sve druge potrebne istražne radnje, nakon čega će doneti odluku zasnovanu na zakonu.

Autor: Jovana Nerić