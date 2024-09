'NIŠANIO JE U MENE DOK SAM BILA SA DECOM' Jezivo svedočenje Jelene na suđenju Blažiću! Uroševu majku čeka kazna ako ne dođe u sud (FOTO)

Sudija je konstatovala da na suđenje nisu došli Biljana Blažić, njen sin i snajka, a advokat po službenoj dužnosti koji brani Uroša Blažića priložio je sudu overene izjave da oni neće doći na suđenje.

Suđenje okrivljenom Uroš Blažić (22) koji se tereti da je 4. maja prošle godine ubio devetoro ljudi, a njih 12 teško ranio, danas je nastavljeno u Specijalnom sudu u Beogradu.

Završeno suđenje

Suđenje je za danas završeno, a predsednica veća Lidija Jovanovski navela je da svedoci Biljana Blažić, njen sin, snajka i svekar dođu na sutrašnje suđenje kako bi dali svoj iskaz, ili će morati da plate novčanu kaznu koju je predložio tužilac Ivan Konatar, ili će dobiti nalog za privođenje.

Svedoči drug Uroša Blažića

Svedok Nikola Mijačić, drug Uroša Blažića sa kojim se druži od prvog razreda osnovne škole stao je za govornicu i naveo da ostaje pri svemu što je rekao u istrazi.

- Uroš je bio normalan dečko, nikada nije bio neki problematičan lik. Znam da je trenirao, ali ne znam gde. Rekao mi je da će koristiti steroide. Ali sam posle shvatio da neko ko je ovo uradio poludeo od tih supstanci. Ovo ne može da uradi osoba koja nešto nije uzela pre zločina - rekao je svedok.

Nakon ispitivanja advokat Nebojša Perović konstatovao je da je iskaz svedoka sračunat.

- Ovaj svedok nam ovde priča da trenira, a ne zna ni gde njegov drug trenira. Kaže da ne zna ništa o Blažiću, pa čak ni koja mu je omiljena marka automobila, a seća se da je koristio steroide koji su doveli do zločina - rekao je advokat, sa čim se složio i Ivan Konatar.

Svedočenje Nikole Đorđevića

Svedok Nikola Đorđević, rijaliti zvezda, koji je promenio svoje ime u Viktor stao je za govornicu i rekao da ostaje pri svemu što je rekao na saslušanju u Viešm javnom tužilaštvu u Smederevu tokom istrage.

- Iskreno da vam kažem, ne sećam se šta sam sve pričao, bilo je tu puno stavi koje sam rekao, ali sve što sam rekao je tačno. Stojim iza toga. Trudim se da zaboravim taj period i taj događaj - rekao je na početku saslušanja.

Zatim je tužilac Olivera Milojević imala niz pitanja vezanih za steroide koje je koristio okrivljeni Uroš Blažić kao i gde ih je nabavljao. Zatim je pitala svedoka Đorđevića da li pucao iz pišolja koje je imao Uroš Blažić.

- Znao sam da Uroš ima pištolj, rekao mi je da je to od njegovog oca. Pucao sam iz tog pištolja u svinju, a iz startnog pištolja u džak u podrumu. Uroš mi je rekao da taj pištolj nije kako treba - rekao je svedok.

Potom su usledila pitanja vezana za Vocap grupu u kojoj je pre masakra došlo do svađe, a koji je inače, tokom odbrane pomenuo i sam okrivljeni.

- Video sam da je stvar ozbiljna, zato sam zvao tu devojku koja se svađala sa Urošem i rekao joj: "Nemoj da se svađaš sa njim, on je dečko sa sela, nema on taj žargon da se svađa." Ona mi je zatim rekla, da će se on izvinjavati iz Urgentnog, što sam i rekao u prethodnom iskazu. Hteo sam da kažem da je Uroš trenirao i da je koristio steroide, ali se ne sećam da li je to radio ispred mene - rekao je Đorđević dok se sve vreme klatio i nameštao za govornicom.

Svedok Milojko Bjeković na čijoj adresi je svojevremeno bila prijavljena porodica Blažić.

- Pozvao me je jedan čovek kog sam upoznao i rekao da jedan pukovnik hoće sa mnom da popriča i ako mogu da mu pomognem. Ja sam tada hteo da prodam stan, jer je taj stan na trećem spratu. Rekao sam da hoću da mu pomognem, video sam čovek pukovnik, pa što mu ne bi pomogao. Došao i rekao mi da ima problem i da ga prijavim kod njega u tom stanu, jer za dva meseca treba da dobije stan. Ja ne znam ni šta ima, ali mi je rekao "ajde molim te, samo da me prijaviš jer hoću da dobijem stan u Mladenovcu koji treba da dobijem od vojske". Rekao sam mu "ma dobro". Nikada nije ni ulazio u stan.

- Prošlo je dva meseca, ja njega pitam da li je dobio to rešenje, da se odjavi, on kaže nisam još biće sad, biće sad. Dolazio je svega tri puta u taj stan, jednom je došao sa ženom. U tom stanu su samo bili prijavljeni i to je bila samo formalnost dok ne dobije stan od vojske. Došle su dva puta crvene koverte za njega, slao sam mu te fotografije rekao je da to nije ništa strašno. Uradio sam to jer sam hteo da njegov sin Uroš upiše akademiju kako mi je rekao, hteo sam da pomognem. Ali je zatim krenulo da se odlaže, prošla su dva, tri, pet meseci, zvao sam ga i rekao sam da mu je to njegovo odužilo. Rekao sam mu da moram da prodam stan, ne mogu više da budem tu, jer prodajem stan. On je rekao da ga sačekam još malo.

- Video sam sa vestima da je bio masakr, tada sam tražio ugovor da vidim da li je sin tog pukovnika počinio zločin. Tada sam pozvao Radišu, okrenem ga telefonom bilo je to pred slavu javi mi se preko Vibera i kaže mi: "Evo mene sa ženom spavamo." Ja ga pitam jel ovo tvoj sin počinio zločin, on mi kaže: "To nije moj sin. Ne znam ko je to." Ali ja mu ponavljam piše ovde Radiša, pukovnik, sin Uroš i majka doktorka na VMA. Sve se poklapa, on mi kaže nismo to mi. Onda sam morao nešto da preduzmem i molio sam nadležne da ga odjavim i uspeo sam da ga odjavim.

Svedočenje Nemanje Ilića

Nemanja Ilić iz Dubone koji je teško povređen sa štakama je stajao za govornicom i detaljno opisao kako je došlo do masakra. Takođe, on je naveo da su ga Anđela Stevanović i Andrijana Mitrović pozvale da ih odveze do Dubone gde su se družili, a on je otišao do spomenika u Malo Orašje gde je ubrzo ranjen.

- Čuo sam pucanj, ali sam pomislio da su petarde. Posle nekoliko sekundi sam shvatio da nisu petarde, sklonio sam se, ustao sam sa stolice. Video sam siluetu kako puca po nama. Okrenuo sam se i pao. Ne znam da li sam tada pogođen ili sam refleksno pao. Čuo sam drugare kako zapomažu i traže pomoć. Kukali su od bolova. Rekao sam Nemanji "tiho, tiho". Pokušao sam da se pomerim, ali sam stavio ruku na lice kako ne bi ništa video. Kada sam čuo da su se vrata od kola zatvorila pokušao sam da ustanem, ali osetio sam jak bol i video sam da krvari. Nakon toga sam uzeo telefon iz džepa i pozvao sam oca i rekao mu šta se desilo. Ubrzo sam čuo oca Nikole Milića kako ga traži. Ubrzo su stigli moj otac i stric. Pitao sam strica da li ima sok ili vodu u autu, uzeo sam malo soka, dao sam ga i Nemanji Stevanovića. Posle su stigli moja majka i deda kod spoemnika. Odlučili smo da ne čekamo pomoć već smo sami otišli kolima u bolnicu. Tada su već počeli da pristižu i ostali roditelji. Sa ocem i majkom sam otišao u smederevsku bolnicu gde mi je sanirana rana, a potom sam transportovan u bolnicu Dragiše Mišović. Želim da dodam da Uroša Blažića poznajem samo iz viđenja.

Takođe, na pitanje tužioca Ivana Konatara ranjeni Ilić je rekao da je čuo dve rafalne paljbe kod spomenika.

Svedoči Jelena Pantić

Svedok Jelena Pantić koja živi preko puta škole u Duboni gde je Uroš Blažić pucao na svoje vršnjake te večeri.

- Ostajem pri svom ranijem iskazu. Želim samo da dodam da je Uroš Blažić nišanio mene dok sam sa decom bila na terasi. Vrištala sam od straha, uletela sam sa terase u kuću. Zaključala vrata i stavila decu ispod stola. Pozvala sam policiciju, a on je i dalje pucao - rekla je Pantić, dok je na pitanje tužioca Olivere Milojević da li poznaje Uroša Blažića rekla da radi u prodavnici i da je okrivjeni dolazio da pazari, ali da se sasvim normalno ponašao.

Počelo suđenje

Suđenje Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši, kojima se sudi zbog masakra u selima Dubona i Malo Orašje počelo je nakon što je predsednica veća Lidija Jovanovski konsatatovala ko je prisutan u sudnici.

Nakon prozivke i optuženih, sudija je konstatovala da je prisutni svedoci Milenko Vjekić i Viktor Đorđević, a na ročište je došao i teško ranjeni Nemanja Ilić, dok nisu pristupili ranjena Andrijana Mitrović i oštećena Jelena Ajdinović.

Sudija je konstatovala da na suđenje nisu došli Bilajna Blažić, njen sin i snajka, a advokat po službenoj dužnosti koji brani Uroša Blažića priložio je sudu overene izjave da oni neće doći na suđenje. Nakon njegove izjave, za reč se javio javni tužilac nadležnog Višeg javnog tužilaštva u Smederevu Ivan Konatar koji je žesto odgovorio na ovaj podnesak:

- Tražim da sud ovo odbije i da novčano kazni svedoke ukoliko ne dođu sledeći put i da ih privede na suđenje. Oni imaju svoja prava kao bliski srodnici, ali smatram da svojim nedolaskom i ovakvim ponašanjem pokazali nepoštovanje prema svima nama koji smo ovde došli na suđenje, a pogotovo prema oštećeni članovima porodice - rekao je Konatar.

Suđenje okrivljenom Uroš Blažić (22) koji se tereti da je 4. maja prošle godine ubio devetoro ljudi, a njih 12 teško ranio, danas se nastavlja u Specijalnom sudu u Beogradu. Na današnje ročište pozvano je deset ključnih svedoka, među kojima su Biljana Blažić, majka okrivljenog, njegov prijatelj Nikola Đorđević, rijaliti zvezda, kao i Uroševa bivša devojka A. D.

Uroš Blažić je na prethodnom suđenju u avgustu, podsetimo, hladnokrvno priznao zločin, ali nije želeo da pričao o krvavom piru koji je počinio te noći. Nakon okrivljenog Blažića, o krvoproliću, ali i o bolu koji im je nanesen nakon ubistva dece, svedočili su ožalošćeni članovi porodica koji su u trenu ostali bez naslednika i to bez ikakvog razloga. Atmosfera na suđenju tokom tri dana bila je i više nego napeta.

Sudija Višeg suda u Smederevu Lidija Jovanovski, koja sudi Blažiću i njegovom ocu, na prethodnom suđenju navela je da se pored saslušanja svedoka, planira i iznošenje dokaznog materijala, brojnih veštačenja koja se nalaze u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Smederevu koja je podignuta 18. oktobra 2023, a koja je kasnije potvrđena od strane prvo Višeg suda u Smederevu, a zatim i od Apelacionog suda u Beogradu.

Biljana Blažić, majka ubice Uroša Blažića, kako smo ranije objavili, na saslušanju u VJT u Smederevu tokom istrage izjavila je "da njen sin nije problematičan, iako je morala da plati 1.000 evra jer je udario policajca!"

Ne znam iz kog razloga je Uroš pobio te ljude! Nikada se nije žalio da ima neki problem, da nas ogovaraju u selu ili slično. Kada bi nam tražio novac dali bi mu, zaradio ga je baveći se poljoprivredom sa nama. Plaćali smo mu račune, a davali smo mu i za hranu. Nikada nismo imali probleme sa njim - rekla je Biljana Blažić u junu prošle godine i dodala da tog dana ništa nije naslućivalo da će doći do zločina.

Takođe, ona je u iskazu navela da je jedna žena pozvala Radišu Blažića, njenog supruga, na telefon te večeri gde mu je saopštila "da je Uroš ubio dvojicu." I da su bili šokiran zločinom koji je počinio njihov sin.

Zatim, očekuje se i svedočenje Nikole Đorđevića. Blažić i Đorđević su bili prijatelji, a kobne večeri neposredno pre zločina su se i dopisivali. Đorđević je dva puta saslušavan u istrazi gde je detaljno ispričao da je upoznao okrivljenog na letovanju u Herceg Novom 2022. godine, kao i da su zatim postali dobri prijatelji koji su se posećivali i bili u svakodnevnoj komunikaciji.

Tako je Đorđević 4. maja 2023. u 22.14 sati od Blažića dobio poruku: "Izgoreo sam, sedam u kola da pravim masakr". Samo šest minuta kasnije Blažić je ostvario svoju jezivu pretnju i ubio prvu od devet žrtava, a u svom krvavom pohodu teško je ranio još 12 ljudi.

Rekao sam mu da ne ulazi u raspravu sa tom devojkom, a on mi je rekao: "Dobro, dobro". U 21.30 sat napisao sam Urošu: "Ne piši nikome", a on mi je odgovorio: "Sedam u kola, a ubrzo zatim idem da pravim masakr!". Potom sam mu poslao: "Ćuti k***j, brzine menjaj!". Nakon ovoga Uroš mi je u 22.14 sati napisao: "Izgoreo sam". Nisam ga shvatio ozbiljno, ni na kraj pameti mi nije bilo da on može da uraditi tako nešto - ispričao je bivši dečko pevačice. U toku večeri, Đorđevića je, prema optužnici, pozvao prijatelj iz Paraćina i rekao da je situacija s Urošem neprijatna i da mora da se reši.

Kako bi smirio situaciju pozvao sam tu devojku i rekao da će se Uroš izviniti, a ona mi je rekla: "Da će se on izvinjavati iz Urgentnog centra". Posle pola sata ili sat, prijatelj iz Paraćina mi je poslao vesti sa interneta da se desila pucnjava u Duboni i pitao da li je to Uroš uradio. Pozvao sam Uroša, ali mi se nije javljao - ispričao je Đorđević.

Jedan od pozvanih svedoka jeste i A. D. bivša devojka Uroša Blažića koja je, prema optužnici, detaljno opisala njihov odnos. Devojka je objasnila da su se upoznali kada je sezonski brala voće za njegove roditelje, u nadnici. Na početku kako smo pisali, tvrdila je da je veza sa masovnim ubicom bila dobra i skladna, sve dok on od nje nije zahtevao da napusti školovanje kako bi se udala za njega.

Jednom prilikom kada sam spavala kod Uroša videla sam da ispod jastuka drži pištolj. Bio je sive boje sa crnom drškom. Pitala sam ga odakle mu pištolj, a on mi je rekao da je to njegov pištolj i da za njega ima dozvolu. Tražila sam da ga skloni i on je to uradio - rekla je ona i dodala da joj je Uroš rekao i da njegovi otac i deda imaju lovačke puške.

Inače, devojka A. D. je opisala i situaciju kada je Uroš Blažić bio agresivan prema njoj.

Jednom se desila neprijatna situacija kada smo se posvađali u kolima, dok me je vraćao kući. Zaustavio je kola, izbacio me nasred puta u Malom Orašju i rekao: "Izađi da te ne bih udario!" Bio je veoma besan i ljut, nikad ga nisam videla takvog. Na kraju sam ga molila da me odveze kući, jedva je pristao.

Inače, pored Uroša Blažića sudi se i njegovom ocu Radiši Blažiću koji se tereti da je nelegalno nabavio oružje kojim je njegov sin počinio nezapamćeni maskar u selima Dubona kod Mladenovca i selu Malo Orašje kod Smedereva.

Autor: Aleksandra Aras