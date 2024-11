Pratite iz minuta u minut na portalu Pink.rs!

Povodom smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu, sutra se proglašava Dan žalosti u Novom Sadu, a na televiziji Pink u toku je specijalna emisija povodom tragedije koja je potresla celu Srbiju.

Blažo Marković je istakao da je država uradila sve što može, a ono što treba da se istraži jesu okolnosti pod kojim je krov pao.

- Ja ne znam koliko je poginulih... Došao sam do cifre 12, sada je 14, eto... Nadam se da se na tome zaustavilo... - rekao je Marković.

Marković je potom istakao da je teško komentarisati sve što se desilo.

- Mi smo ljudska bića. Nadam se da će bilans ostati kakav je. Tim porodicama moram da izjavim saučešće... Mi ovde znamo... Svi treba da radimo na preventivi, a ne da pričamo nakon ovoga što se desilo - dodao je Marković.

Radomir Hadžipapić kaže da je današnji dan u Novom Sadu započeo kao i svi ostali, međutim, desila se tragedija koja je Srbiju zavila u crno.

- Nisam imao kontakt sa članovima porodica, nemam informacije o nastradalima. Jedino što znam jeste da su neki ljudi bili tu, kada se sve to desilo.Bilo je kao na filmu, ljudi su krenuli da trče ka stanici... Novosađani, i apel da se da krv, bilo je zagušenje... Bilo je dosta ljudi - rekao je on.

Analitičar Dejan Vuk Stanković istakao je da je ovo nepredviđena tragična okolnost.

- Nadajmo se da je ovo konačan broj žrtava, i da ih više neće biti. Svi su na terenu, od Vučevića, Đurića, Vesića... Svi su tu, svi koji su tu u ime države. Ovo je tragičan dan za Novi Sad i Srbiju.

- Setite se Kovida, poplava, Ribnikara, sve je to pretvoreno u neku vrstu političkog rijalitija... Tu nije mesto tome, danas treba da se izvuki svi oštećeni, da se pokaže pijetet prema žrtvama, da se u budućnopsti izbegnu ovakve situacije. Da se pojača kontrola - rekao je Stanković.

Stanković dodaje da se u Americi srušio nadvožnjak, u Sofiji, Katanja 2018... Imamo stalno neka takva dešavanja, dodao je.

Miljan Jovičević istakao je da iz opozicionih redova, ljudi pokušavaju da kapitalizuju pošast u političko delovanje.

- Iz ličnog primera ću reći, juče sam bio u Novom Sadu, sedeo sam tamo kao građanin, moglo je i meni da se desi... Dešava se to i mnogo modernijim zemljama... Tražiti krivca i odgovornost, prerano je, i siguran sam da će rukovodstvo naći način da prebrodi sve ovo... da se to revidira, da se preventivno deluje... - rekao je on.

Kako je dodao, tužno je što se na društveni, pošastima neki pokušavaju istaći.

- Pravi se težnja da kapitalizuju... perfidnom komunikacijom rade šta rade - dodao je on.

Politička previranja treba da postoje, ali da se radi ovo šta se radi, to ne sme. Društvo treba da se homogenizuje, da pružimo ruke jedni drugima, mi nismo naišli na razumevanje, kaže Jovićević.

- Ja kao otac deteta neću da komentarišem delovanje opozicije - naveo je on.

- Vidimo da i dalje traje raščišćavanje terena, teško je raditi u ovakvim uslovima... Potrebna su mehanizovana vozila, to su teške konstrukcije... Tokom svake intervenije mora da se vodi računa, jer se treba pratiti da li ima još povređenih... Vidi se da rade profesionalci. Imamo vrhunske stručnjake, svaka tragedija u Evropi, naši ljudi su išli - dodao je potom.

Markentiški stručnjak Nebojša Kristić istakao je da je u pitanju velika tragedija, i ovo je crni dan za Vojvodinu i Srbiju.

- Ne verujem da postoji građanin koji nije duboko potrešen. I Dačić je rekao da u ovom trenutku treba videti da li ima ljudi zarobljenih ispod ruševina... On nema spisak ko je tu bio, teško da može da se zna. Treba prići, kao da možda ima još žrtava - rekao je Krstić.

Treba postaviti pitanje da li je nečiji nemar, doveo do ove tragedije, država to mora da ispita, dodao je on.

- U ovim trenucima čovek ostane bez teksta - dodao je on.

- Svi mediji u Srbiji moraju da se resetuju, jer oni treba d ainformišu građane... Mi imamo potrebu da reagujemo na spin zbog medija koji lešinare nad tragedijom. Stavljaju sve u položaj, da umesto da se bavimo tragedijom, oni treba da se bave relevantnim stvarima... - rekao je Kristić.

Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku ističe da su slike koje gledamo slike koje izazivaju nemir.

- Deo koji je pao nije uključen u rekonstrukciju, a sve detalje ćemop saznati naknadno. Važno je da kao odgovorni i ozbiljni ljudi shvatimo i to da su već krenulči da lešinbare na užasmoj tragediji. To su radili i za Ribnikar, za svaku tragediju - rekao je Spasić.

Kako nemaju empatiju, trebali su da pozovu na pomoć, kako to da ne urade, pita se Spasić.

- Imamo primer Španije, gde nikada nećemo naći primer da se sedi neka tragedija, i da krene opozicija da vodi kampanju protiv svoje države i svog naroda. Ovo predstavlja bezbednosni problem... Treba da budemo odgovorni, da sačekami sve informacije, pa da onda reagujemo, a mi imamo orkestriranu paniku sada - rekao je potom Spasić.

Spasić je dodao da i dalhe traje akcija, i da se pristupa terenu.

- Tu je dosta bezbednosnih izazova, tu su profesionalnci, ali opet je to kompleksan zadatak. Imamo ruševine, imamo pristupačne tačke. Biraju se najbezbednije tačke da se priđe preživelima - rekao je on.

Nije moguće brže reagovati od ovoga kako se reagovalo, država nikad brže ništa nije uradila, rekao je potom Spasić.

Nesreća se, podsedimo, dogodila nešto pre 12 sati kada se srušila nastrešnica Železničke stanice u Novom Sadu. Nadstrešnica koja je pala, bila je izgrađena 1964. godine.

U trenutku pada nadstrešnice veliki broj ljudi sedeo je na klupama koje se nalaze ispod, a ljudi u holu su kupovali karte.

Autor: Dubravka Bošković