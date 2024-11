SUD DONEO NOVU ODLUKU U SLUČAJU DEČAKA UBICE: Roditelji optuženi da su ga zapustili, sada će i on IMATI SVOG ADVOKATA

Irina Borović, jedna od advokata koja zastupa porodicu Kecmanović - Vladimira i Miljanu, rekla je danas posle suđenja u Višem sudu u Beogradu da dečak ubica od sada ima status oštećenog lica, te da će imati i svog branioca.

Ona je navela i da su Vladimir i Miljana Kecmanović danas izneli svoju odbranu, odnosno da su se izjasnili na navode proširene optužnice kojom im se na teret stavlja da su zapustili i zlostavljali dečaka ubicu.

Inače, Vladimir Kecmanović je danas izneo odbranu, te je govorio kako su oni praktično bili idealni roditelji, te da su se družili, učili i razgovarali sa sinom, što je roditeljima bilo teško da slušaju.

- Kecmanović je izjavio da je sina vodio na brojne aktivnosti poput robotike, matematike, gimnastike, ronjenja, fudbala, odbojke. Rekao je da su išli i u galerije i na koncerte - kaže izvor "Blica".

Između ostalog, Kecmanović je naveo da je njegov sin "sigurno bio pod lekovima kada je tako govorio i da je bio usporen".

Inače, Kecmanović je odbio da odgovara na pitanja glavnog javnog tužioca Nenada Stefanovića i dva javna tužioca u vezi streljane i uticaja koji je to imalo na dečaka ubicu.

Proširena optužnica

Više javno tužilaštvo u Beogradu je 25. oktobra podnelo Višem sudu u Beogradu proširenje optužnice protiv Kecmanovića zbog sumnje da su izvršili zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Naš izvor otkrio je da su, prema navodima optužnog akta, okrivljeni zanemarili psihičko i emocionalno stanje svog deteta tako da nisu adekvatno reagovali na osećanje koje se kod deteta razvilo - da je odbačeno i neprihvaćeno u odeljenju koje je pohađao do sedmog razreda u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Detalje proširenja optužnice protiv Kecmanovića pročitajte u odvojenoj vesti.

Dečak ubica svedočio protiv roditelja

Proširenje optužnice usledilo je nakon što je dečak ubica, po prvi put od 3. maja 2023. kada je počinio masovno ubistvo, izašao iz bolnice u kojoj se nalazi, te u pratnji policije, sanitetom Hitne pomoći prevezen u zgradu Specijalnog suda u Beogradu gde je svedočio u krivičnom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja.

On je na ročištu koje je održano 8. oktobra rekao da pristaje da svedoči i da odgovara na pitanja, te je četiri sata davao iskaz. Između ostalog, kako je "Blic" pisao, on je rekao da je nakon pucnjave izvadio okvir od pištolja i odbacio oružje dalje od sebe.

Na pitanje zašto je to učinio, rekao je: "Zbog lične bezbednosti, da me policija ne ubije".

Takođe, dečak ubica je rekao da je njegova "majka kriva za sve".

- Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikala kada nisam bio najbolji. Zbog toga što je stalno tražila više od mene, ljutio sam se i ja na nju. To njeno ponašanje je uticalo da uradim to što sam uradio. Da nisam imao očeve pištolje, ovo ne bih učinio - rekao je on na suđenju

Dečak ubica je na ročištu koje je održano 17. oktobra otkrio motiv zločina, te je, kako je "Blic" pisao, rekao da je želeo da ga doživljavaju kao psihopatu i da ga se plaše. Izvor "Blica" upućen u slučaj, rekao je da je dečak ubica rekao da je na taj način želeo da stekne strahopoštovanje.

Autor: Dubravka Bošković