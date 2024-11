'SVESTAN SAM DA SAM MRTAV! UBIJTE ME, KRIV SAM' Blažić šokirao završnom rečju na suđenju - TRAŽIO MILOST

Izricanje presude Urošu Blažiću (21), koji se tereti da je u maju prošle godine bez ikakvog razloga ubio devet ljudi, dok je njih 12 teško ranio zakazano je danas u Specijalnom sudu za 12. decembar u 10 časova.

Osim Urošu, presuda će biti izrečena i njegovom ocu Radiši Blažiću. Njih dvojica su danas u Specijalnom sudu izneli završne reči pred presudu.

Uroš Blažić je izašao za govornicu u pratnji čuvara i tokom desetominutnog izlaganja rekao da je kriv za masakr, tačnije ponovio ono što je do sada rekao.

- Ovo što se dogodilo zaslužuje najveću osudu. Slažem se sa tim. Nema iskupljenja za ove moje grehe koje sam počinio. Da mogu da okajem grehe bilo bi dobro. Nisam mogao da dignem ruku na sebe nakon zločina, jer sam kukavica ili možda to što sam vernik. Hteo bi da kažem da nisam ni gledao na interenetu da li sam mlađipunoletnik. Nisam spremao nikakav teroristički napad. To nije tačno. Krivo mi je što je ovaj naš zakon takav i što ne mogu da budem kažnjen. Prvo, sve je ovo trebalo da bude po kratkom postupku. Neću da se pravdam, ali ne znam zašto sam to uradio. Žao mi je što ne živimo u malo starijem vremenu da me streljaju za ovo što sam uradio. Okrenuo bi se ćutke ka tom zidu da me streljaju, verujte ne bi "A" rekao. Hoćete da osudite mog oca koji ništa nije znao, pa to je odlikovani oficir Vojske Srbije. Budite blagi prema njemu, jer on nema nikakve veze sa zločinom. Ja sam kriv i ja sam to uradio, ne on. Moj otac nikada nije osuđen, i to treba da se zna - govorio je Blažić.

Sudija ga je potom opomenula da ne spominje oca, a on je nastavio:

- Neću o ocu više. Sigurno niko nije želeo da bude u mojoj koži. Nemojte da osudite nevinog čoveka i to zašto što mi je navodno, nabavio oružje, jer on to jednostavno nije uradio. Tražim milost suda, evo meni dajte veću kaznu zatvora, a njemu umanjite jer je on nevin i nije ništa uradio. Znam šta me čeka i u zatvoru i kada izađem. Svestan sam da sam mrtav. Ubijte me, kriv sam. Ali molim vas, ostavite moju porodicu na miru, oni nisu krivi. Sa porodicom nisam bio blizak, ali oni nisu krivi. Nema potrebe da se na nedužim ljudima sprovodi sila. Tu sam i spreman sam. Tu sam i da me ubiju. Samo ih molim da se ne ogreše o moje, jer će se ogrešiti i postaće isti kao ja. Svestan sam da meni nema života. Svestan sam toga. Izražavam još jednom saučešćem. "Izvinite" ne postoji jer to više ništa ne znači ne znači. Milost za oca molim, to je jedino - izgovorio je Uroš Blažić tokom završne reči.

Nakon što je Uroš Blažić završio sa završnim rečima tada je sudija Lidija Jovanovski navela da se odbija predlog punomoćnika Stefana Stefanovića da se za govornicom pojavi Saša Panića, jer to nije po zakonu. Nakon toga, zakazala je izricanje presude.

Autor: Jovana Nerić