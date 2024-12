HOROR U BEOGRADU: Devojka pronađena mrtva u stanu pod sumnjivim okolnostima

Policija i Hitna pomoć reagovali su danas na poziv Beograđanina koji ih je pozvao i rekao da je u stanu njegova devojka, i da sumnja da je preminula.

Kako piše Telegraf, službe su hitno stigle na lice mesta, ali lekari i policajci mogli su samo da konstatuju smrt.

Sve se desilo danas oko 14 sati, a smrt je, kako pišu mediji, nastala pod sumnjivim okolnostima koje ukazuju na zloupotrebu opojnih sredstava.

Preminula devojka imala je 32 godine.

