OSUMNJIČENI ZA UBISTVO DANKE ILIĆ MOGU BITI OSLOBOĐENI?! Igor Jurić: Jako teško će doći do osuđujuće presude! NEMA SVEDOKA, NEMA DOKAZA

Nakon što je Viši sud u Zaječaru potvrdio optužnicu za ubistvo Danke Ilić, branioci Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, koji se terete za teško ubistvo, kao i branilac Radoslava Dragijevića, optuženog za pomaganje izvršiocima krivičnog dela, najavili su žalbe.

U naredna tri dana, koliko po zakonu imaju rok, obratiće se Apelacionom sudu u Nišu, kako bi se ukinulo rešenje i vratilo na ponovno odlučivanje.

Roditelji Danke Ilić kažu da su potvrdu optužnice očekivali, ali da to neće vratiti njihovu ćerku, dok advokati ocenjuju da je pred tužilaštvom sada težak zadatak.

Nakon dva meseca od podizanja optužnice za ubistvo Danke Ilić, sudsko veće Višeg suda u Zaječaru je optužnicu i potvrdilo.

Branilac Radoslava Dragijevića, optuženog za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć izvršiocu, najavio je blagovremenu žalbu, jer kako kaže, smatra da je protiv njegovog klijenta optužnica nezakonito podignuta, te očekuje da će apelacioni sud ukinuti takvo rešenje, pa čak i obustaviti krivični postupak.

Milinko Jovanović, branilac Radoslava Dragijevića, naveo je da je Radoslav otac Dejana, koji je u istom predmetu optužen za krivično delo - teško ubistvo, te da on, kao najbliži srodnik, po zakonu ne može da odgovara zato što nije prijavio to krivično delo.

- Takođe ga oslobađa od odgovornosti i za drugo krivično delo za koje je optužen, a to je pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela. Najbliži srodnici po zakonu ne odgovaraju za ta dva krivična dela - rekao je advokat Jovanović.

Roditelji Danke Ilić kažu da su i ranije očekivali potvrđivanje optužnice i da se nadaju da će na suđenju saznati istinu o tome gde je telo njihove ćerke, kao i da Dragijević i Janković zaslužuju da ostanu u zatvoru.

"Mog deteta nema"

Kako je rekla Ivana Ilić, Dankina majka, za nju potvrđivanje optužnice ništa ne znači.

- Mog deteta nema nema, ni njenog tela. Svakim danom sve teže se borim sa bolom. Niko ne može ni da zamisli koliko je to teško - rekla je ona.

"Jedino bih voleo da saznam gde je telo moje ćerke"

Miloš Ilić, Dankin otac, rekao je da bi jedino voleo da sazna gde je telo njegove ćerke, da mogu Ivana i on da je sahrane ili barem da nađu mir, koliko toliko.

- Čuo sam da je potvrđena optužnica, to sam i očekivao i bilo je vreme da se to dogodi, da se ova agonija završi što pre i da dobiju kaznu koju zaslužuju - rekao je on.

"Nema tela, a traži se doživotna"

Stručnjaci kažu da ukoliko sada žalba branioca bude odbijena i sud ne obustavi postupak, što je malo verovatno u ovoj fazi, možemo da očekujemo da za pola godine do godinu dana počne i glavni pretres.

Advokat Predrag Savić, rekao je da je pred tužilaštvom vrlo težak zadatak da dokaže i ubedi sud u izvesnost njihovih dokaza.

- Takođe i da su ti dokazi relevantni, da postoji međusobna povezanost između tih dokaza i krivičnog dela ubistva male Danke, nema tela, nema DNK, a traži se doživotna kazna - rekao je Savić.

Jurić: "Jako je teško doći do osuđujuće presude"

Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu, rekao je da smatra da će sudski postupak biti pokrenut, ali da ono što će biti epilog suđenja, će biti za veliku dilemu.

- Imamo dva čoveka koja su počinila teško krivično delo, da nema nijedan drugi materijalni dokaz niti imamo direktnog svedoka za ovo krivično delo, lično smatram da će jako teško doći do osuđujuće presude - rekao je Jurić.

Osam meseci je prošlo od nestanka dvogodišnje Danki Ilić, ali je mnogo stvari u ovom slučaju i dalje misterija. Uprkos optužnici u kojoj se tvrdi da je devojčica ubijena, njeno telo nije pronađeno a ona zvanično nikada nije proglašena mrtvom.

Autor: Dubravka Bošković