SUTRA STIŽE PRESUDA UROŠU BLAŽIĆU: Ubica iz Mladenovca će godinu i po dana od KRVAVOG pira dobiti zasluženu KAZNU!

"Izgoreo sam, sedam u kola da pravim masakr", napisao je Uroš Blažić 4. maja 2023. godine u 22.14 sati svom prijatelju, a samo 15 minuta kasnije uradio je to što je napisao! Hicima iz "kalašnjikova" i pištolja ubio je devetoro mladih ljudi i 12 ranio u selima Malo Orašje i Dubona, kod Smedereva i Mladenovca. Pomračeni um je pobio ljude koje nije poznavao, koji mu ništa nisu bili krivi ni dužni!

Uroš Blažić će sutra, 12. decebra, godinu i po dana od svog krvavog pira, biti osuđen pred Višim sudom u Smederevu. Podsetimo, tužilaštvo je tražilo da se on osudi na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora zbog toga što je svesno, hladnokrvno i bez empatije pucao u nevine žrtve i overavao ih. Tužilaštvo smatra da je Blažić zločin planirao, da je njegovo pokajanje neistinito i da tokom suđenja nije otkrio svoje prave razloge i motive za masakr.

- Uroš Blažić je izneo odbranu i priznao da je kriv, ali reč je samo o formalnom priznanju. On je pre i posle zločina radio sve po nekom svom planu! Počinio je monstruozan čin. To je mladić koji je vežbao pucanje u podrumu kuće, vežbao je pucanje u džak. Uoči tragedije puni okvire s municijom, najavljuje zločin i šalje poruku, ulazi u automobil s oružjem i municijom. Hladnokrvno je pucao iz automatskog oružja po žrtvama koje je i overavao. Posle masakra u Malom Orašju nije se uplašio ili predomislio, već je otišao u Dubonu i tamo uradio isto.

I ocu Radiši preti 20 godina robije

Viši sud u Smederevu sutra će izreći kaznu i Radiši Blažiću, ocu Uroša Blažića, koji se tereti da je ilegalno nabavljao oružje, između ostalog i ono iz kog je njegovg sin pucao 4. maja 2023. i tako zavio u crno mnoge porodice. Radiša je tokom suđenja pokazao arogantan stav, ističući da nije kriv, da oružje nije njegovo i da se njegov sin sam naoružavao, što on nije znao. Međutim, brojni dokazi koje je tužilaštvo predložilo srušili su njegovu odbranu. Tužilaštvo je i za Radišu Blažića tražilo makismalnu kaznu zatvora od 20 godina.

Potom je pobegao, oteo taksi i sakrio se - rekao je, iznoseći svoje završne reči pred presudu, Ivan Konatar, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Smederevu.

On je istakao da i to što je orkivljeni Blažić tokom poslednjeg izlaganja u sudu izjavljivao saučešće porodicama rtava i izražavao kajanje "samo predstava".

- Da se iskreno kaje i da mu je stvarno žao zbog svega što je uradio on bi nam ovde sve detaljno objasnio i rekao zašto je to uradio. Rekao bi nam sve detalje, kao i motiv. A to nismo dobili, tako da ovde nema iskrenog pokajanja! Reći ću vam kao tužilac, ali i kao čovek, da za ovakav zločin nema adekvatne kazne. Tražim maksimalnu kaznu za Uroša Blažića u trajanju od 20 godina, jer je ona srazmerna, pravična i prava za ono što je on uradio - rekao je tužilac.

Konatar je dodao da je Blažićev čin bio bezuman.

- Mislili smo da ovako nešto ne može da se desi u našoj zemlji, a postali smo svedoci! Dogodio se zločin ničim izazvan. Ovo delo je delo osobe koja nije uradila ništa korisno i pozitivno za ovo društvo. Uroš Blažić je krivio sve oko sebe, pokušao je da od sebe napravi žrtvu. Uroš Blažić nikada neće biti uzoran, vredan, dobar i voljen kao mladi ljudi koje je zverski ubio. Treba zauvek da pamtimo žrtve Marka, Petra, Lazara, Aleksandra, Nemanju, Nikolu, Kristinu, Dalibora i Milana, jer oni to zaslužuju - zaključio je Ivan Konatar.

Incident na prvom ročištu

Suđenje Blažićima počelo je 23. maja, godinu dana posle zločina, a prvo, pripremno ročište, obeležio je incident! Naime, 23. maja suđenje je trebalo da se održi u zgradi Višeg suda u Smederevu, ali je odloženo pošto su roditelji ubijenih nasrnuli na Uroša i Radišu Blažića čim su ih stražari uveli u sudnicu! Ožalošćeni nisu mogli da se suzdrže kada su se našli oči u oči sa njima, pa su pokušali da ih napadnu. Brzom reakcijom stražara Blažići su nepovređeni izvedeni iz sudnice, a nakon toga suđenje je iz bezbednosnih razloga premešteno u zgradu Specijalnog suda u Beogradu.

Podsetimo, Urošu Blažiću ne može da se izrekne doživotna kazna zatvora jer u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu. Zbog toga njemu po zakonu maksimalno može da se dosudi kazna od 20 godina robije.

Autor: Iva Besarabić