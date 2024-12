'UROŠ BLAŽIĆ MI JE POBIO BRAĆU, A NJEGOV BRAT POKAZIVAO LAJK KAD JE IZLAZIO IZ SUDNICE!' Emotivna ispovest Jovana Mitrovića: Znam da će goreti u paklu

Uroš Blažić i njegov otac Radiša osuđeni su na po 20 godina zatvora - maksimalnu kaznu koju zakon u ovom slučaju dopušta. Međutim, ova odluka Višeg suda u Smederevu, doneta u zgradi Specijalnog suda u Beogradu, i dalje ne donosi istinsku satisfakciju onima koji su izgubili svoje voljene u masakru u selima Malo Orašje i Dubona. Mnogi članovi porodica žrtava ističu da ni takva kazna ne može povratiti izgubljene živote, niti pružiti osećaj pravedne ravnoteže.

Jovan Mitrović, član porodice oštećenih, posle izricanja presude emotivno je izneo svoj stav za Kurir o kazni i njenom značaju:

- Ja mislim da ne postoji trenutno kazna koja je pravedna za njega. Ovu kaznu koju je on dobio, naravno, svi mi znamo koja je njegova prava kazna. Što se tiče kazne, ja mislim da samo jedan sud njemu može da sudi, a to je Bog. Meni je samo, što znam da su moja braća i drugari u raju, a za njega znam da će goreti u paklu i to je nešto najgore što može da doživi - rekao je Mitrović i dodao:

- Što se tiče očeve kazne, mislim da je zaslužio tu kaznu jer je on najveći uticaj ostavio što mu je omogućilo sve to da on uradi što je uradio. Ja sam imao želje da se obratim njima. Samo da im kažem nešto što mi je na duši. Rekao sam da je pogrešio najvažniju životnu zadatku, a to je da vaspita decu. On se hvali sa svojim činovima i sa svojim delima koje je radio, a pogrešio je u najvažnijem životnom zadatku. Jedan sin mu je izašao odavde iz sudnice i pokazuje nam lajk kao da je sve u redu, a drugi mi je ubio dva brata. E, preko toga neću preći.

