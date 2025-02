TUŽILAC STEFANOVIĆ: Za četiri dana procesuirano 111 osoba

Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović rekao je da je za četiri dana uhapšeno 50 osoba, tri se nalaze u bekstvu, a podneto je 58 krivičnih prijava, procesuirano je ukupno 111 osoba. Procesuirati u slučaju korupcije u realnom vremenu nije moguće, istakao je Stefanović, odgovarajući na pitanje zašto su neke istrage tek sad pokrenute.

Nakon saslušanja, Više javno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv 22 osobe zbog sumnje da su malverzacijama sa semenskom pšenicom oštetile Republičku direkciju za robne rezerve i kroz kriptovalute pribavile imovinsku korist od gotovo dva miliona evra.

Zatražilo je pritvor za osmoro osumnjičenih i kućni pritvor za jednog. Tri osobe, među kojima i kontroverzni biznismen Vladimir Vrbaški, i dalje su u bekstvu, pa se traži raspisivanje poternice. Zbog malverzacija, utaje, zloupotrebe ovalašćenja u različitim akcijama prethodnih dana uhapšeno je oko sto osumnjičenih.

Prema njegovim rečima, navedenim osumnjičenim osobama se stavlja na teret veliki korpus krivičnih prijava kao što su zloupotreba odgovornog lica, zloupotreba službenog položaja, protiv 68 osoba je doneta naredba o istrazi zbog pranja novca, primanja i davanja mita, trgovina uticajem i druga dela iz segmenta korupcije.

O finansijskoj istrazi i oduzimanju imovine

"Što se tiče finansijske istrage, Tužilaštvo će doneti naredbu o finansijskoj istrazi i nakon finansijske istrage se donosi i odluka o privremenom oduzimanju imovine. Trenutno što mogu da vam kažem jeste da su računi u bankama blokirani, kao i sredstva sa kojima bi mogli eventualno da se raspolažu u daljem periodu, nakon novog procesuiranja", istakao je tužilac.

Najviše pažnje jeste privuklo hapšenje u vezi sa jednim od najvećih državnih preduzeća – EPS-om. Za 15 osoba se sumnja da su to preduzeće oštetili za milion evra i da su sporne nabavke iz perioda od 2018. do 2021. godine.

Na pitanje zašto tek sada dolazi do hapšenja, Stefanović je rekao da je ovo drugi predmet koji je Tužilaštvo realizovalo u vezi sa ovim preduzećem.

"Ja ću samo da vas podsetim da je ovo drugi predmet, da kažemo, koruptivni, koji je Više javno tužilaštvo u Beogradu realizovalo. Prošle godine podigli optužnicu u predmetu koji nosi naziv EPS-Baunjeze, gde smo utvrdili da je pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 7,5 miliona evra“, kaže Stefanović.

Procesuiranje i korupcija

Procesuirati u slučaju korupcije0 u realnom vremenu nije moguće, istakao je Stefanović i objasnio komplikovani postupak koji prethodi.

"Praktikovati korupciju u realnom vremenu, to je nemoguća misija, to svi znaju koji se bave suzbijanjem korupcije. Jednostavno imate, na primer, primenu posebnih dokaznih radnji. Ja ću sad uopšte da vam pričam, pošto ne mogu da pričam direktno o predmetu. Imate primenu, na primer, posebne dokazne radnje, tajni nadzori snimanja, koja traje određeni vremenski period. Nakon toga se vrši analiza. Pribavlja se potrebna dokumentacija, to su stotine registratora, angažuje se finansijski forenzičar, angažuju se veštaci", objasnio je Stefanović.

Napomenuo je da je procesuiranje u realnom vremenu moguće kod primanja i davanja mita gde se obeleže novčanice.

Na pitanje da li je u predmetu od pre nekoliko dana postupano na osnovu krivične prijave ili po službenoj dužnosti, tužilac kaže da konkretno predmet koji je sada realizovan je po krivičnoj prijavi jednog vlasnika preduzeća koje je učestvovalo na tom javnom tenderu.

"Hteo bih samo da objasnim da danas nije dovoljno da neko upire prstom u vas i kaže vi ste izvršili krivično delo. Nije dovoljno ni da se podnese krivična prijava jer takva prijava mora po svojoj sadržini da sadrži određene dokaze“, istakao je tužilac Stefanović i dodao da Tužilaštvo postupa ukoliko ima sumnju na korupciju.

Tužilac Stefanović je istakao da VJT kontinuirano sprovodi borbu protiv korupcije i da on ne može da najavljuje dalja hapšenja.

Autor: Dubravka Bošković