'KIMI MI JE DAO BELI PRAH I 10 EVRA... SLEDEĆE ČEGA SE SEĆAM JE GRANICA' Frizer iz Srbije u centru skandala u Hrvatskoj oko nestanka devojčice (15)

Slika i detalji nestanka 15-godišnje devojčice iz zapadne Hrvatske već dve nedelje se nalaze na MUP-ovoj stranici Nestali.hr, a poslednji put kada ju je policija locirala, nakon prvog nestanka, bilo je na granici, u autu sa srpskim frizerom (39). Policija je tada devojčicu odvela u službene prostorije, baš kao i vozača s kojim se nalazila u autu. I vrlo brzo je rekonstruisano veče koju su prethodno proveli u popularnom lokalu, kada joj je dao drogu.

Muškarac je navodno smotao novčanicu od 10 evra, a na telefonu prosuo kokain koji je konzumirala tada 14-godišnja devojčica. Ostatak je konzumirao on, a sve se odvijalo u toaletu lokala u kom su bili. Obzirom da je omogućio drugoj osobi konzumiranje droge, frizer rodom iz Srbije je na kraju zaradio i krivičnu prijavu.

S njima su u autu bila još dva Slovenca i Tunišanin, a frizer se pravdao pred organima reda da nije znao da je osoba kojoj je dao kokain maloletna.

- Bila sam u kafiću s prijateljicom i njenim dečkom kad je do naš došao muškarac i predstavio nam se kao Kimi. Za šankom nas je ponudio pićem i rekao da ima 20 godina. Ponudio mi je da nešto povučem, ali mi nije rekao šta. Otišli smo do toaleta, on se progurao u ženski deo i ja sam ušla za njim. Ponudio mi je beli prašak koji je stavio na svoj telefon i napravio četiri crte. Ja sam kroz 10 evra napravljenih u smotuljak uvukla kroz nos dve crte, a on je povukao ostatak. Zatim sam otišla da potražim prijateljicu, ali je nisam našla u klubu. Ostalog se ne sećam jer sam to veče dosta konzumirala i alkohol - prisetila se delova te večeri "nestala" maloletnica i otkrila da se nekako, ali ne zna kako, zatim našla u autu "s Kimijem i prijateljima i da ju je policija odvela kad su stigli na granicu".

Kako saznaje "Jutarnji list", ona se policajcima na graničnom prelazu lažno predstavila. Kako kod sebe nije imala dokumenta, to je javljeno hrvatskim policajcima, nakon čega je utvrđeno da je ona u sistemu Hrvatske zavedena kao nestala osoba i da je u toku potraga za njom.

Kakva sudbina dalje čeka frizera iz Srbije, zavisi od tužilaštva i nadležnog suda.

Autor: Dubravka Bošković