EVO ŠTA ĆE BITI SA MAJKOM IZ MALOŠIŠTA KOJA JE BACILA DETE U KONTEJNER: Oglasio se Viši sud

Pred Višim sudom u Nišu 17. marta biće održan glavni pretres za izricanje mere bezbednosti psihijatrijskog lečenja na slobodi Martini J. (22) iz doljevačkog sela Malošište, osumnjičenoj da je 12. decembra prošle godine svoju tek rođenu devojčicu bacila u kontejner. Veštačenjem je utvrđeno da je u trenutku izvršenja krivičnog dela bila neuračunljiva.

Postupak protiv Martine najpre je vodilo Osnovno javno tužilaštvo u Nišu za krivično delo ubistvo deteta pri porođaju u pokušaju za koje je propisana maksimalna kazna od pet godina zatvora. Nakon sprovedene istrage OJT je smatralo da su se u njenim radnjama stekli uslovi težeg krivičnog dela pa je dalje postupanje u ovom slučaju prepušteno Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

Više tužilaštvo smatralo je da je Martina odgovorna za krivično delo teško ubistvo u pokušaju za koje je zaprećena kazna od deset godina do doživotne robije. VJT je naložilo dopunsko veštačenje Martininog psihijatrijskog stanja koje je obavljeno u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu gde je ustanovljeno da je neuračunljiva, te je predložilo da joj se umesto zatvorske kazne izrekne mera bezbednosti psihijatrijskog lečenja. Međutim, za razliku od sličnih slučajeva gde su neuračunljivim izvršiocima krivičnih dela izricane mere bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi, VJT je bilo stava da Martinu treba lečiti na slobodi.

U niškom Višem sudu potvrđeno je da su dobili predlog za izricanje mere bezbedenosti psihijatrijskog lečenja na slobodi te da je glavni pretres zakazan za 17. mart. Na suđenje su kao svedoci pozvani Martinini roditelji Jelena i Dragan.

- Znamo ko je otac, radnik je preduzeća za odnošenje smeća. On je dolazio kod nas u kuću, ali nismo znali šta sa našom ćerkom radi. Od kako se ćerka porodila, ne pojavljuje se više u selu, čuli smo da je prebačen na drugi teren. I on treba da odgovara za to što je dete bačeno u kontejner, a ne samo naša ćerka. Napravio nam je haos, ćerka je i dalje u pritvoru, nismo je videli od kako je uhapšena. Nadamo se da ćemo je videti 17. marta, dobili smo poziv za sud i ja i suprug - priča Jelena J, Martinina majka.

Komentarišući zlu sudbinu novorođenčeta koje je je završilo u kontejneru čim je ugledalo svet, Jelena kaže da to ne bi dozvolila da je znala da joj je ćerka trudna.

- Ona je od nas krila trudnoću, valjda ju je bilo sramota. Ništa nismo znali dok nam nisu rekle komšije koje su bebu izvadile iz kontejnera. Dete je uzela država, čuli smo da su je hranitelji nazvali Lana. Da sam se ja pitala, ja bih je uzela da je čuvam, ipak je to dete moje ćerke. Međutim, moj suprug nije hteo ni da čuje za to da je uzmemo - rekla je Martinina majka.

Da podsetimo, novorođenče je iz kontejnera izvukao meštanin Malošišta Bojan Zlatković, koji se zatekao u blizini nakon čega ga je preuzela pedijatrijska ekipa doljevačkog Doma zdravlja i transportovala da u Dečju internu kliniku u Nišu. Ustanovljeno je da je beba devojčica teška 2.950 grama koja je na sreću, vrlo kratko bila u smeću i na hladnoći, pa nije pretrpela posledice po zdravlje. Brigu o ostavljenoj bebi preuzeo je nadležni Centar za socijalni rad te je ona nedavno zbrinuta u hraniteljskoj porodici.

Autor: Dubravka Bošković