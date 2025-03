SCENARIO IZ MAKEDONIJE VEĆ VIĐEN U SVETU: Na jednoj od najpoznatijih svadbi zbog VATROMETA tokom mladenačkog plesa STRADALO 100 LJUDI! (FOTO+VIDEO)

Jeziva podudarnost!

Užasan požar koji je izbio u nedelju nešto pre tri ujutru zatekao je 1.500 ljudi u diskoteci "Puls" u Kočanima u Severnoj Makedoniji.

U buktinji je povređeno 155 ljudi, dok je najmanje 59 osoba nastradalo. Svedoci ukazuju da je postojao samo jedan izlaz iz zgrade diskoteke, i to prilično malih dimenzija, dok se vatra brzo proširila.

Od trenutka kada su pirotehnička sredstva u diskoteci u gradu Kočani zahvatila plafon zapaljive materije, vatra je počela da se širi. Požar je ubrzo zahvatio krovnu konstrukciju, zatim se srušio i plafon, dok su prisutni pokušali da se evakuišu.

U nekoliko sekundi nastao je stampedo. Gosti "diskoteke smrti" krenuli su ka malom izlazu, a prema rečima svedoka, izlaz iz diskoteke bio je dimenzija 90 puta 90 centimetara.

Prisutni su, usled velike količine dima koja je brzo napunila diskoteku, počeli da se guše. Policija je potvrdila da je utvrđeno da su dozvole diskoteke falsfikovane, a tužilac je otkrio da su jedina vrata bila metalna, i zaključana katancem.

JEZIVA PODUDARNOST SA SVADBOM U IRAKU: Stradalo 100 ljudi

Oko 100 ljudi je poginulo, a 150 povređeno u požaru koji je 2023. godine izbio u prepunoj sali za venčanja, na severu Iraka. Pretpostavlja se da je požar izazvao ispaljeni vatromet, a da je njegovom raspirivanju doprineo zapaljivi građevinski materijal, saopštile su lokalne vlasti.

Požar se dogodio u oblasti Hamdanija u iračkoj provinciji Niniva – pretežno hrišćanskoj oblasti nedaleko od grada Mosula, oko 335 kilometara severozapadno od Bagdada.

Snimci pokazuju da se požar dogodio u trenutku dok su mlada i mladoženja plesali.

"Cela sala bila je u plamenu za nekoliko sekundi", rekao je medijima tada jedan muškarac povređen u požaru.

Preživeli su prevezeni u lokalne bolnice u zavojima, primajući kiseonik. Sirene hitne pomoći čule su se satima nakon požara, sve dok su bolničari izvlačili povređene.

