Požare u diskotekama "Kontrast" u Novom Sadu i "Puls" u Kočanima u Severnoj Makedoniji prouzrokovala su, prema zvaničnim informacijama, pirotehnička sredstva. Iako su se dogodili s vremenskom razlikom od skoro 13 godina, nosili su sličnu tragičnu sudbinu za brojne mlade ljude.

Novosađani nikada neće zaboraviti 1. april 2012, kad je u diskoteci "Kontrast" život izgubilo šest osoba, a požar u diskoteci u Kočanima u Severnoj Makedoniji, u kojem je stradalo 59 osoba, među kojima ima i tinejdžera, sve je podsetio na bol i tugu koju porodice iz Novog Sada i danas proživljavaju.

S druge strane, požar u Kočanima, koji je izbio 16. marta 2025, odneo je čak 59 života, dok je više od 150 povređeno. Uzrok požara bio je korišćenje pirotehničkih sredstava tokom koncerta, što je izazvalo zapaljenje zapaljivih materijala na plafonu objekta.

Kao i u slučaju "Kontrasta" i ovde su bili prisutni ozbiljni propusti u bezbednosnim merama. Diskoteka je radila bez važeće dozvole, a objekat nije imao adekvatne protivpožarne sisteme i više izlaza, što je dodatno otežalo evakuaciju.

U oba incidenta preminuli su mladi ljudi koji su bili na mestima za zabavu, a odgovornost za ove tragedije, uz direktne počinioce,delimično bila i na nadležnim inspekcijama i institucijama koje nisu prepoznale rizike i propuste u bezbednosti.

Branko Miladinović, otac novinarke Tamare Miladinović koja je stradala u požaru u novosadskoj diskoteci, uputio je iskreno saučešće i pružio podršku porodicama nastradalih u nesreći u Kočanima.

- To je jedan nesvakidašnji osećaj, bol je neverovatna. Vi gubite dete, to dete neće zasnovati porodicu, neće ući u brak, neće imate decu, ja neću imati unuke. Mi svaki dan idemo na groblje. Sve se menja, ja otad ne mogu da pustim glas, a bio sam pevač - rekao je Branko Miladinović.

- U Severnoj Makedoniji je bio zločin, plafon je bio od stiropora, žar je padao na ljude, ljudi su dobili stravične opekotine zbogtoga. Najveći problem je taj što je taj prostor namanjen za 250 ljudi, a evakuacioni izlaz ne postoji ili postoji, ali je zaključan. Morao sam da savladam veštine samokontrole. Ja osećam da je Tamara uz mene, ona je bila veliki borac i zbog nje se borim.

Kada se sve to desilo, ja sam stalno slušao njene emisije i njen glas. Žao mi je tih ljudi u Makedoniji, tim ljudima nema šta da se zamera.Podsetila me ta tragedija na tragediju u kojoj su nastradala naša deca, ta bol kida. Otići ću u Kočane kada prođe malo vremena,

želim da pomognem tim ljudima. Nema pravila kako se ponašati u toj situaciji, sve je do vas. Želim da poručim porodicama nastradalih da sačuvaju zdravlje koliko je to moguće i neka im je bog u pomoći - rekao je Branko Miladinovića za Republiku.

Podsećamo, u noći između subote i nedelje, Balkan je zadesila stravična tragedija kada je požar izbio u diskoteci Puls u Kočanima, a život je izgubilo 59 osoba, uključujući i decu stara samo 14 godina. Oko 200 mladih je povređeno. U trenutku izbijanja požara, u diskoteci se nalazilo oko 500 ljudi, a među njima su bili i članovi popularnog benda DNK koji su nastupali te noći. Gotovo svi su izgubili živote. Samo jedan član je preživeo.

Prema svedočenju preživelih, požar je počeo oko 2.30, kad je varnica iz prskalica dodirnula plafon i zapalila stiropor. Ovaj brzi razvoj situacije doveo je do panike među gostima, koji su pokušavali da ugase vatru dok se ona munjevitom brzinom širila. Nažalost, uski ulaz i malo prozora, zajedno sa rešetkama na prozorima, otežali su evakuaciju, što je dodatno povećalo tragediju.

Autor: Dubravka Bošković