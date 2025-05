'Monstrum na doživotnu' Tuga u Kragujevcu: Povorka sa svećama za ubijenu Biljanu, brat uputio apel nadležnima

U Kragujevcu u nedelju, u 13 časova, održan je skup na Drenovačkom putu i šetnja koja se nastavila do mesta na kojem je nađeno telo ubijene sugrađanke Biljane S. (41), a na skupu se potresnim rečima prisutnima i javnosti obratio njen brat.

"Meni je to bila sestra, to je bila majka, ćerka... Tražimo pravdu da se monstrumu, ubici Bojanu Ristiću ukine advokat, da dobije doživotnu kaznu, smrtnu kaznu! To je zaslužio. Mi se okupili da joj odamo počast, jer bila ja dobar drug, majka...", rekao je on.

U priložneom snimku se može videti duga kolona sa svećama puna ljudi koji su je ispratili uz jaku poruku.

Njen ubica je, podsetimo, bivši partner Bojan Ristić (38) koji joj je presudio sa više uboda po telu, potom je pokušao sebi da oduzme život tako što se isekao po vratu, ali je promašio arteriju i lekari mu se bore za život.

On je u teškom stanju prevezen u Univerzitetsko klinički centar u Kragujevcu. Pokušavši da se ubije promašio je arteriju i lekari mu se bore za život.

Protiv osumnjičenog za ubistvo je ranije bilo prijava za porodično nasilje, a 5. maja mu je izrečena zabrana prilaska. Samo nedelju dana kasnije, zabranu je prekršio, a bivšu partnerku je ubio.

Prema informacijama dobijenim tokom istrage, Biljana je svog bivšeg supruga više puta prijavljivala zbog pretnji i nasilnog ponašanja. Usled tih prijava, njemu su bile izrečene hitne mere zabrane prilaska. Postoje indicije da joj je bilo ponuđeno sklonište u Sigurnoj kući, ali je ona to navodno odbila, jer je osumnjičeni u tom periodu bio u inostranstvu.

Kako saznajemo, Bojan R. je ranije bio osuđivan za krivična dela, uključujući nanošenje teških telesnih povreda i nasilničko ponašanje.

Podsetimo, Bojan R. osumnjičen je za femicid, a telo žene pronađeno je na njivi u blizini Kragujevca, sa više uboda nastalih oštrim predmetom za koji se sumnja da je nož. Prema nezvaničnim informacijama, ženi, koja mu je bivša partnerka, naneo je 10 ubodnih rana u predelu grudi, stomaka i leđa.

Telo žene je pronađeno oko 10 sati, a u njegovoj blizini bio je automobil.

