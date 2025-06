'SVE ĆE MI OVO PLATITI KUM, UBIĆU NJEGA PA SEBE' Mreža crnogorskih švercera cigareta 'pala' u Italiji - Preko kriptovanih poruka smišljali kako da se IZVUKU: Moramo to da...

Ekipa crnogorskih švercera cigareta, od kojih je deo delovao pod okriljem policijskog narko-kartela, suočila se sa istragom u Italiji početkom februara 2020. godine - oduzet im je kamion, a vozač je tokom akcije hapšenja izgubio svest i završio u bolnici, pa je ostatak grupe smišljao kako da se spasu.

O tome je jedan od organizatora krijumčarenja duvanskih proizvoda izvestio 20. februara 2020. godine Cetinjanina Božidara Jabučanina, pišući mu preko kriptovane Skaj aplikacije, na kojoj je koristio pin D072C7 i nadimke Lupo nero i Berlusconi.

On Jabučaninu tog dana šalje prepisku sa više saradnika uključenih u šverc cigareta, a dominantno sa osobom koja je pisala sakrivena iza nadimka Papii.

Nakon prosleđene prepiske o padu cigareta u Italiji, Jabučaninu šalje i poruku:

“Haos. J*** ga. Sve će mi ovo platit kum. Ubit ću ga ja, pa sebe, čim izađe. Sa tim sam se pomirio. Niko nam ne treba za g*****. Barem ću kao čovek izaći iz ovoga...”

Vozaču pozlilo

Jabučaninu se žalio i da vozač, kojeg naziva Milo, ima teško oboljenje na plućima i da je zbog toga “izgleda izgubio svest i prevrnuo se...”

Iz prepiske sa Papiijem, koju je prosledio Jabučaninu, vidi se da se Lupo nero žali da zbog hapšenja vozača “ima zategnutu situaciju sad...”

“Prebačaju kancelariju, u lude su, skidaju veliki kapital sa firme. To sad ne smem spomenut ovim. Opasni su po tom pitanju”, piše on.

“Samo moramo prvo ono pečatirat i platit bolo”, odgovara mu Papii, dodajući da “nema lanca” i konstatuje da je lakše “kad sam reče da je utovario u HR” - jer bi se u suprotnom vodila istraga..

“Kapiraš, nema, ali za njih ima. Ovaj moj mi rekao kako to ide”, piše Lupo nero, a onda dodaje:

“I ovako će se vodit veruj mi, nego oni sad tako kažu, prate ljude, traže lanac. Nije ok... Žao mi ga, možda bi najbolje bilo da uteče iz bolnice i da se prebaci dole nekako. Ne smem ići tamo kod njega...”, piše Lupo nero, nakon što mu sagovornik kaže da su vozaču pronašli fleku na plućima.

Dogovaraju se da šalju advokata, pa Papii nešto kasnije pita je li branilac njihovog uhapšenog druga razgovarao sa lekarom.

Od Lupo nera dobija odgovor:

“Šofer ih najmanje zanima. Videćemo. I za ovo ih interesuje odredište, gde su trebali ići... Upadaju svuda, samo o cigarima pišu, Guarda finanza sve blokirala ovamo”.

Tada razmenjuju poruke o uklanjanju tragova, pa se Papi saglašava da je bolje sve micati, a njegov sagovornik konstatuje da je veliki rizik da se “čeka kad će upanut”.

“Prevodimo 45 auta sa te firme. Jade si napravio. Ne pitaj me ništa. Evo me u Napoli velika frka se digla i ovamo oko cigara...”

Nema cenu, rekao sam da trse to polako

Početkom maja 2020. godine Lupo nero Jabučaninu šalje prepisku sa izvesnim Viktorom, a koja je na Skaju vođena između osoba koje su koristile nadimke Cacciatore i TRUUCK-1.

Te osobe pominju izvesnog Zdravka, uključenog u taj posao, a Lupo nero je Jabučaninu tražio kontakt Slobodana Kašćelana, kako bi Zdravko razgovarao sa njim...

“Prebacio sam pre dva dana ono sve u Napoli brate. Nema cenu, rekao sam da trse to polako samo pare da vadimo. Dako ja mognem preskočiti ove 10 dana gore. Da nema Reggine”, piše Cacciatore.

“Ok, odlično brate, pričao sam sa drugom i pitao me da napravim obračun da znamo kako stojimo. Mada nema veze, samo kažem lagano, pa kad se budemo videli ja i ti, lagano ćemo to”, odgovara mu Truuck-1.

Sagovornik ga pita koji je to drug, je li Zdravko i dobija potvrdan odgovor.

“On je odavno napravio obračun sa mnom. Naplatio se sam, sa G klasom. Nemam kontakt sa njim više. Sva sreća mu na put. Ali ne želim da znam ništa o njemu, brate”, piše Cacciatore.

Tada dobija poruku da je Zdravko rekao da “neće da radi više ovo”, a sagovornik mu piše i da je video da nešto nije u redu, ali da nije ulazio u detalje.

“Nije ni radio on nikad ništa brate, ali nije bitno. Neću ništa loše reći, ja idem dalje, naravno ako si ti za to... A ti mi pošalji brate koliko si tamo dao, da imam kod mene. Kad se proda ovo da ti i to pošaljem...”

Trucck-1 mu odgovara da je posao sa Zdravkom bio samo da nešto probaju, ali da je sve ok i da će se njih dvojica lagano dogovoriti kad se vide...

“Pošalji mi doveče ovu razliku što si dao. Imamo kod Đoka 60.000 €, da znaš. Ako ti što vozi đe, ne plaćaj ništa. To sam mu ja dao auto na račun zadnjeg transporta... Dao sam mu porshe macan i 15.000 € plus 2.800 € preko računa”, piše on.

Sagovornik mu odgovara da Đoka nema nigde više od tada, ali Cacciatore poručuje da će ga naći...

“Nije problem brate, naći ćemo ga. Samo mi ti pošalji kad mogneš ovo što si dao pa ćemo ja i ti lako. Da izvadimo naše pare pa idemo dalje... A za ovoga neću ništa loše reći. Samo da znaš za mene je mrtav. I da se on naplatio i izvadio svoje 40.000 € koje je i bio uložio u cijelu priču. I nije nikad i niđe ruku dao bez na priču. To životom garantujem. Tako da na temu njega nemamo potrebe više pričat”, piše Cacciatore.

“Neću da ulazim ja u to i ne znam ništa drugo, ali žao mi je stvarno”, piše TRUUCK-1.

Prepisku D072C7 šalje Jabučaninu, uz objašnjenje - Viktor...

Skladište u Rumi

Grupa okupljena oko Jabučanina, cigarete je krijumčarila i iz Srbije, a u Rumi su skladišteni duvanski proizvodi koje su preprodavali, proizilazi iz njihove prepiske.

Lupo nero, tokom konverzacije sa osobom koja je koristila nik Puigdemont, piše da je “pošao i Strahinja u BG, da priča sa nekim oko transporta...”.

“Poslao sam Slađa da uzme 15.000 € u Bologni večeras, da da sutra šoferu kad istovari, a ja sam danas ovome dao novi porshe macan i 60.000 € da odbija od transporta. To ćemo mi brzo tovarit”, piše on...

Sagovornik mu piše da će videti da to smeste u Rumi...

“Moramo to neđe smestit. Vidimo se, zovi kad dođeš. Ovo imamo u BG sl nedelje”, govori mu Lupo nero, a Puigdemont mu poručuje da će sjutra raditi na tome...

“Moramo to i smjestit negdje na sigurno, a sjutra istovaramo ovaj kamion Bonda u Parmu. Brate sljedeće nedjelje imamo u Bg 1.200 kartona Reggine. Viđi ima li kakav transport iz Srbije”, šalje Lupo nero.

Autor: Iva Besarabić