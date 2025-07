UŽIVO! Andrić spominjao da je pričao s Belivukom i govorio o ubijenom Vukićeviću: Ovo je sadržaj njegovih razgovora

Suđenje kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića počelo je iz početka 17. juna prošle godine zbog promene predsedavajuće sudije. Okrivljeni su izneli odbranu, a sva tri okrivljena saradnika završila su svoja neometana izlaganja i odgovaranje na pitanja. Danas se preslušavaju presretnuti razgovori pripadnika klana. Klanu se sudi sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

15:28 "Pink Panteri se raspituju za mene": Pušteni razgovori Marka Andrića

U sudnici je pušten razgovor okrivljenog Marka Andrića sa Dušanom Mančoćem.

Andrić: Što nisi sišao do trafike? Mako ostavi ti malo da se izluftira kuća. Brate u depresiju sam ušao, iskreno, za kola, brate, za menjač. Da l' neće da me za*ebe i da će da me pošalje ovo za Đoleta više nema, pa nema brate više. Ja bih bio debil kad bismo rekli šta smo radili?

Mančić: Možeš stotku da uzmeš? Na primer, dve da uzmeš, a da kažeš da uzimaš stotku jer Đole ima predstavu sa kim ti...

Andrić: Nema predstavu.

Mančić: Ni koliko uzimaš, ni koliko treba, ništa?

Andrić: Da, nema predstavu.

Mančić: Samo količinski kad doneseš?

Andrić: Da, samo količinski.

Mančić: Pa ništa, stotku daj i kraj priče, sad sam se setio, Alen, Neđa i ovi će da mi daju deseticu. Znaš li ti koji oni imaju krug ljudi? Samo uzimaju na drugu stranu. Imaju pa nemaju, pa se na platu dopunjuje, ali su oni momci koji su u tom fazonu razumeš? Drugo, ja mogu da mu kažem poguraj brate dvadeseticu, on će da mi učini.

Andrić: A misliš da udaramo ja i ti robu ili ne?

Mančić: Pa da radimo, tebi na udaradnje ide zarada.

Andrić i njegov branilac istakli su da voda tuša koja se čuje, Andrićeva partnerka i pas, nesporno dokazuju da je razgovor snimljen u stanu i da kao takav ne može da se koristi kao dokaz.

Drugi preslušani razgovor datira od 18. novembra 2020. godine, na kom se čuje niz zvukova, a odbrana takođe tvrdi da se radi o snimanju u stanu. Najpre Marko Andrić i njegova partnerka Marija Stojiljković vode razgovor, a onda Andrić partnerki čita prepisku.

Stojiljković: S Veljom pričaš?

Andrić: Da.

Stojiljković: Šta?

Andrić: Raspituju se za mene.

Stojiljković: Ko?

Andrić: Odavde, ovi Pink Panteri, samo sam to morao da ti... Ovo nikom ne smeš da pričaš, mora da se iznajmi stan.

Stojiljković: Pročitaj mi.

Andrić: Jesi živ, brate, slao sam ti znakove, ali nikako da vidiš, brate? Ja kažem jesam, jesam, baguje mi telefon već dva dana, nisam mogao da uđem u "nokiju", pa sam čekao drugga da dođe da pišemo i naterao ga da osveži karticu. Evo, brate, radno baš, zato ti i pišem. Nije ništa alarmantno previše, ali moram da ti prenesem da budeš upoznat, samo ne smeš da širiš dalje. Ona si*a Mance iz Niša, je l ga višaš? Kao glavni Pink Panter. Ja kažem aha ne viđam ga i kažem neću da širim bez brige brate, samo reci, tu sam. Dobro, pošto se raspituje za tebe, došao je do neke genijalne ideje da će on da bude glavni u Nišu i okuplja neke momke pi**etine i jedna od tih pi**ka mi je prevela da se raspituju za tebe. Da vi držite dole Niš, ali da ste sve najgore i da će on da vam se reši i onda on preuzuima grad ne mogu da ustanovim da li je...

Sudija je potom prekinula snimak i istakla da je "nesporno da se čuje televizor i da ženska osoba doziva psa.

14:59 Sluša se snimak Nebojše Jankovića iz hotelske sobe

Sudija je saopštila da će prvi razgovori koji se slušaju biti razgovori okrivljenog Nebojše Jankovića, za kog se sumnja da je bio stručnjak za oružje klana. Prisluškivani razgovori nebojše Jankovića vođeni su pod kodnim imenom "Strelac". Odbrana je zatražila da se jedan razgovor Nebojše Jankovića izdvoji iz dokaza, što je sud odbio. Oni su, kao u slučaju Marka Miljkovića, zatražili izdvajanje jer je razgovor snimljen u hotelu, ali je sudija ponovo istakla da je smeštaj u hotelu privremeni boravak i ne može da se poistoveti sa stanom, u kom je zabranjeno snimanje i prisluškivanje.

Najpre je pušten razgovor Jankovića sa Majom Stanković, u kom mu ona traži telefon "da vidi da li se oglasio Stefan" i pita koja je šifra istog, a potom govori da izvesni Stefan nije ni zvao Jankovića. To je navedeno u transkriptu, dok je snimak izuzetno lošeg kvaliteta i mogao je donekle da se presluša samo uz pomoć slušalica, dok se u samoj sudnici, putem zvučnika, nije ni čuo. Sudija je istakla da se u razgovoru čuju muški i ženski glas.

- S obzirom na to da okrivljeni ne odgovaraju na pitanja tužilaštva, ovaj snimak dokazuje mesto na kom je Janković bio 31. januara 2021. godine, a tokom postupka ćemo da ukažemo na to zašto je taj datum bitan - rekao je tužilac Saša Ivanić.

Okrivljeni Nebojša Janković rekao je da razgovor ne moće da se poveže sa krivičnim delom, a da je "Stefan koji se spominje vodoinstalater jer im se pokvario bojler".

Advokat Dejan Lazarević rekao je da je razgovor nerazumljiv i da datum razgovora "nije bitan".

U drugom puštenom razgovoru Nebojša Janković sa starijom ženskom osobom, verovatno majkom, razgovara o zdravstvenim problemima i tome kakvo će biti vreme.

Tužilac je istakao da je razgovor od značaja zbog utbvrđivanja mesta na kom se okrivljeni Janković nalazio u momentu razgovora i rekao da taj dokaz treba da se poveže sa dokazom koji će biti kasnije izveden, a u pitanju je glasovna poruka na aplikaciji "Skaj" u kojoj je glas, kako navodi tužilac, identičan glasu Nebojše Jankovića, a u kojoj se govori o odlasku na Divčibare.

- U pitanju su lekovi za glaukom, razgovor nije u vezi sa krivičnim delom - rekao je Janković.

14:43 Sudija proziva prisutne

Predsedavajuća sudija proziva prisutne okrivljene i njihove branioce, kako bi bilo utvrđeno da suđenje može da se održi.

Sudski postupak i dalje je razdvojen u odnosu na okrivljenog Filipa Ivanovskog, koji nije u stanju da prisustvuje zbog zdravstvenih problema, a juče je razdvojen u odnosu na okrivljenu Slađanu Sekulić, koja ove nedelje neće prisustvovati suđenjima zbog lekarskih pregleda deteta.

Na današnjem suđenju biće nastavljeno preslušavanje presretnutih razgovora pripadnika klana.

Podsetimo, sudija je juče donela odluku da budu preslušani razgovori Marka Miljkovića iz hotelske sobe, ocenivši da snimanjem nije došlo do povrede stana jer je bio u pitanju privremeni boravak. Inače, oprema za prisluškivanje u tom slučaju nije bila povezana sa telefonom drugookrivljenog Miljkovića, već je bila postavljena u samoj hotelskoj sobi.

- Juče smo iznosili primedbe, a ja nisam imao sredstva kod sebe, želim da iznesem primedbe na veštake - rekao je Tadić, a sudija je istakla da će imati priliku da iznese primedbe tokom današnjeg suđenja.

