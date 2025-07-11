PUCAČ IZ BOSNE I DEVOJKA UMEŠANI U POKUŠAJ LIKVIDACIJE U PANČEVU: Ovo su detalji

Državljanin Bosne i Hercegovine Siniša M. (31) uhapšen je zbog sumnje da je da je 7. jula u Pančevu pokušao da ubije Jožefa B. (31), a lisice na ruke stavljene su i M. Š. (24) za koju se sumnja da je pomogla Siniši posle izvršenog krivičnog dela.

Podsetimo, Siniša M. je u ponedeljak, oko 4.20 sati ujutru pozvonio na vrata kuće u kojoj živi Jožef B. i čim je mladić otvorio vrata počeo je da puca u njega. Teško ranjeni Pančevac, koji je pogođen u glavu, grudi i nogu, odmah je prebačen u bolnicu, gde se lekari i dalje bore za njegov život.

- Istraga ide u više pravaca. Veruje se da je Sinišu M. koji živi na Palama neko angažovao i platio za izvršenje krivičnog dela. On je juče priveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu, a posle saslušanja određen mu je pritvor - kaže izvor Kurira.

Jedan pravac istrage, prema njegovim rečima, išao je i ka nerešenim ljubavnim odnosima.

- Naime, navodno je osumnjičeni koji je došao na vrata vikao da traži Mariju, što je kako se sumnja bio način da natera oštećenog, koji je inače bio obazriv da mu otvori vrata - dodaje naš sagovornik.

Podsetimo, komšije teško ranjenog ispričale su da su kobnog jutra videle sumnjivog muškaraca, sa šeširom na glavi.

M. Š. sumnjiči se da je pokušala da pomogne pucaču, tako što ga je prevezla od Nove Pazove do Surčina, dok je pokušavao da pobegne i napusti Srbiju.

Autor: S.M.