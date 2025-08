4 PACIJENTA SU IMALA TEŠKE POVREDE, MALOLETNIK JE ISKRVARIO...Detalji masovne tuče u Novom Pazaru: I dalje se traga za napadačima

Novi Pazar i dalje je u šoku zbog tragedije koja se dogodila pre dva dana, a u kojoj je tokom masovne tuče ubijen mladić Mirza M. (17). Kako pričaju, svi su uznemireni jer su u ubistvu učestvovali maloletnici.

Masovna tuča dve grupe mladića koja se dogodila u Novom Pazaru završila tragično. Mladić (17) je izboden nožem i uprkos naporima lekara preminuo je u bolnici. Još tri mladića su povređena. Policija je uhapsila dvojicu napadača, a za dvojicom se još uvek traga.

U vreme kada se napad dogodio u ulici u Novom Pazaru bio je veliki broj građana, kao i automobila koji su tuda prolazili, otkrivaju sagovornici "Blica".

- Sreda je inače dan kada su ulice pune, letnje je vreme i to je glavna gradska ulica Stevana Nemanje u kojoj bude mnogo ljudi. U tom trenutku čule su se brojne sirene policijskih vozila, hitne službe, okupio se veliki broj građana. Ovaj događaj ostavio nas je sve u šoku i neverici. Posebno nas zabrinjava činjenica da su u čitavom ovom događaju učestvovala maloletna lica - rekli su zabrinuti Novopazarci.

Četiri pacijenta imala teške povrede, Mirza preminuo

Maloletni Mirza M. podlegao je povredama, dok su tri lica na odeljenju opšte hirurgije u Novopazarskoj bolnici.

Doktor Kemal Brničanin, načelnik opšte hirurgije u bolnici u Novom Pazaru, govorio je za medije o stanju pacijenata.

- U sredu, u kasnim večernjim satima, nakon te masovne tuče, primljena su na odeljenje hirurgije u jedinicu intenzivne nege, četiri pacijenta sa ozbiljnim povredama.



Oni su sa ozbiljnim povredama, koje su na prijemu hirurški zbrinute, obrađene, dijagnostikovane. Sada imaju stabilne vitalne parametre. Nažalost, jedan mladi život je ugašen, preminulo je dete od 17 godina. On je preminuo nakon ovih pomenutih povreda. On je zadobio ozbiljne povrede, gde je došlo do masovnog iskrvarenja, tako da je on faktički došao bez sigurnih znakova života u jedinici intenzivne nege gde se pristupilo merama reanimacije i hirurškoj intervenciji i svim ostalim merama podrške, ali je nažalost pacijent preminuo - rekao je dr Kemal.

Inače, Viši sud u Novom Pazaru odredio je pritvor do 30 dana A.K. (17), osumnjičenom da je 30. jula ispred ugostiteljskog objekta "Džezva" jednog maloletnika nožem ubio i ranio trojicu mladića.

Autor: S.M.