Raspisana poternica! Traga se za počiniocima masakra u Gnjilanu

Takozvana kosovska policija objavila je fotografije Mefaila Škodre i njegove dvojice sinova koji su osumnjičeni za masakr u kafiću na jugu Srbije.

Policija traga za Mefailom Škodrom (52) i njegovim sinovima Edonisom (22) i Engulom (20) koјi su takođe osumnjičeni za trostruko ubistvo u Gnjilanu.

- Regionalna policiјska direkciјa u Gnjilanu moli građane i mediјe da ukoliko imaju informaciјe o lokaciјi lica sa priloženih fotografiјa obavesti policiјu - navodi se u saopštenju policije objavljenom na društvenim mrežama.

Podsetimo, danas oko 12:32, došlo je do ubistva i ranjavanja vatrenim oružjem na ulici Ibrahim Rugova u Gnjilanu. Lekari su na mestu konstatovali smrt dve osobe, dok su dve druge ranjene i prevezene u Hitnu pomoć u Gnjilanu radi medicinskog zbrinjavanja - rekao je Hašani.

Regionalni direktor policiјe u Gnjilanu Agron Rukići rekao јe na konferenciјi za novinare da јe јedna osoba, koja je navodno rođak osumnjičenih, uhapšena na mesta pucnjave zbog ubistva tri osobe, prenosi Telegraf.

Autor: S.M.