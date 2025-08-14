NOVO HAPŠENJE ZBOG KORUPCIJE! Priveden osnivač Fakulteta primenjenih nauka u Nišu - Oštetio ustanovu za preko 3,6 miliona

Novo hapšenje zbog korupcije u Nišu: Osnivač Fakulteta primenjenih nauka uhapšen zbog zloupotrebe poverenja.

U velikoj akciji protiv korupcije, D.N., osnivač Fakulteta primenjenih nauka u Nišu, uhapšen je zbog sumnje da je izvršio zloupotrebu poverenja u obavljanju privredne delatnosti. Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije pri Višem javnom tužilaštvu u Nišu, uhapšen je zajedno sa N.R., vlasnikom preduzetničke radnje „Neša fasada“, zbog njegove uloge u pomaganju pri ostvarivanju nezakonite koristi.

Prema optužbama, D.N. je u periodu od jula 2018. do marta 2024. godine kao lice ovlašćeno za raspolaganje sredstvima fakulteta, fakultetu prouzrokovao štetu u iznosu od 3.695.000 dinara. Osumnjičeni je, kako se navodi, sačinjavao fiktivne naloge za službena putovanja za sebe i još 17 zaposlenih na fakultetu, te podizao novac sa računa fakulteta koristeći lažne fakture za nepostojeće usluge.

Takođe, D.N. je iskoristio sredstva fakulteta za vlastite potrebe, uključujući nabavku raznih dobara za svoju porodicu, plaćanje računa za boravak svog deteta u vrtiću, kao i plaćanje doktorskih studija svoje supruge.

N.R., osumnjičeni vlasnik preduzetničke radnje, izdao je dva fiktivna računa u iznosu od 1.389.000 dinara na ime navodno pruženih usluga fakultetu. Na osnovu tih računa, D.N. je podigao novac sa računa fakulteta i iskoristio ga za lične troškove.

Ovo hapšenje je još jedan u nizu udaraca protiv korupcije u Srbiji, koji otkriva ozbiljnu zloupotrebu sredstava javnih institucija i pokazuje sveobuhvatan mehanizam manipulacije na visokom nivou.

Autor: Dalibor Stankov