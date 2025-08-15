AKTUELNO

Hronika

JEZIVA SCENA U MIRIJEVU: U stanu pronađeno telo muškarca (28) iz Nepala

Izvor: Informer, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Telo mladića, koji je državljanin Nepala, zatekao je juče oko 19 sati cimer i odmah obavestio vlasnika stana i policiju.

- Obaveštena je i hitna pomoć koja je samo mogla da konstatuje smrt. Inače, reč je o radnicima koji su iznajmljivali stan u Mirijevu. Sumnja se da je A.M. sebi oduzeo život vešanjem - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđeno šta se tačno dogodilo.

Cimer koji ga je pronašao nije mogao ni da pretpostavi zašto je A. M. počinio samoubistvo.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Autor: A.A.

#Mirijevo

#Muškarac

#Nepal

#Telo

#Ubistvo

POVEZANE VESTI

Hronika

TELO MLADIĆA NAĐENO U STANU U BEOGRADU: Odmah uhapšen njegov drug!

Region

Jeziva scena u centru Bijeljine pronađeno telo poznatog biznismena

Hronika

Tragedija na Fruškoj gori: Pronađeno telo muškarca

Region

UŽAS U HRVATSKOJ: Pronađeno beživotno telo muškarca u Splitu

Hronika

PRONAĐENO TELO MUŠKARCA (50) Pretpostavlja se da je do smrti došlo usled smrzavanja

Svet

SRBIN UBIO MAJKU U FRANCUSKOJ! Iskasapio je kući u kojoj je živela, njeno telo u lokvi krvi pronašao suprug