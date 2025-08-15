Drama u Bloku 70: Zapaljen automobil na parkingu, pogledajte jeziv prizor (FOTO)

U novobeogradskom Bloku 70 izbio je požar na jednom putničkom vozilu parkiranom ispod drveta. Vest je prvobitno objavljena na Instagram profilu 192, uz dramatične fotografije vatrene buktinje.

Kako se može videti na slikama, plamen je potpuno zahvatio automobil, dok se dim nadvio iznad parkinga.

Posebno zastrašujuće izgledalo je to što se vozilo nalazilo ispod krošnje drveta, pa je postojala bojazan da bi se vatra mogla proširiti i na okolno rastinje.

Prema prvim informacijama, nema povređenih lica. Uzrok izbijanja vatre za sada nije poznat.

- Gori automobil u Bloku 70. Nema povređenih lica - piše u opisu slika koje su objavljene na instagram profilu 192.rs.

Autor: Marija Radić