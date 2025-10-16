Novi ŠOK detalji o A.K.! Isplivalo sve, bila je ŽRTVA NASILJA, uzimali joj novac i TUKLI JE!

Klupko oko transrodne starlete A. K., koja je uhapšena zbog sumnje da je ucenjivalaVujadina Savića, počelo je da se odmotava nakon što je sportista saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu 8. oktobra. Njen život je sad u žiži interesovanja, a novi detalji izbijaju na površinu.

Poslednji u nizu je i taj da je A. K. u više navrata ulazila u probleme sa muškarcima, koji su je maltretirali, uzimali novac, telefone, ali i ključ od automobila.

Dobijala često batine

- Evo o čemu je reč. Situacija je bila neprijatna. Pre pola godine su joj tri muške osobe usred noći upale u stan. Pretukli su je. To su bili neki momci iz Novog Pazara. Uzeli su joj telefone i novac. Čini mi se da je bilo oko 4.000 evra. Preko prijatelja je uspela da dođe do njih i vratili su joj telefone, ali novac nisu. Nakon toga je instalirala kamere u stanu. Plašila se za život. Ista situacija se ponovila početkom avgusta. Tada su joj u stan upala tri muškarca, pretukli su je, suzavcem je isprskali, po celom hodniku je vukli. Na zidovima je bila krv. Uzeli su joj ključeve od auta - govori naš sagovornik upućen u detalje.

Značajno je napomenuti da je Vujadin javnosti poznat po homofobičnim stavovima. Često je diskriminisao LGBT zajednicu, prozivajući ih javno na svojim društvenim mrežama, pa je ovaj slučaj zbog toga dodatno digao prašinu.

Autor: Nikola Žugić