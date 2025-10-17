UŽAS U TEMIŠVARU! Na kocki izgubio novac namenjen lečenju supruge obolele od raka, pa se zapalio nasred ulice

Stravične scene odigrale su se sinoć u Temišvaru, a svemu je prehodila svađa bračnih partnera.

Mladić od 26 godina zapalio se nasred ulice, a zatim, dok je bio zahvaćen plamenom, ušao u dvorište Onkološke klinike, gde je bila hospitalizovana njegova supruga, javlja Antena Observator.

Svađa s partnerkom navodno je bila stvarni razlog zbog kojeg je mladić pribegao ovom očajničkom činu.

Nakon što je saznala da je suprug prokockao novac pozajmljen za njeno lečenje, žena je odlučila da ga napusti.

Obuzet sramotom i očajem, muškarac se bez razmišljanja zapalio.

Nakon što je to uradio, ušao je u dvorište bolnice u kojoj se leči njegova supruga, gde je nastao opšti haos.

"Ušao je čovek u plamenu s ulice. Čuli smo vrisku u dvorištu. Odmah smo sišli u bolničko dvorište. Videli smo ga kako gori. Odmah smo preduzeli mere gašenja pomoću aparata za gašenje požara. Pokušali smo da smirimo njegovu suprugu i njega", izjavila je doktorka Tatijana Hagau, lekarka koja ga je spasila.

Sa opekotinama koje zahvataju 20% površine tela, mladić je hitno prebačen u bolnicu.

