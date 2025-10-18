OTAC DOVEZAO KRVAVOG SINA U BOLNICU! Dramatična noć u Mirijevu, zatekao ga PREMLAĆENOG nedaleko od pijace - Evo šta se desilo

Noćas je u KBC “Zvezdara” primljen sedamnaestogodišnji A.K. sa vidljivim povredama glave.
Kako se nezvanično saznaje, mladića je u bolnicu dovezao otac, nakon što ga je zatekao pretučenog.
Prema njegovim rečima, napad se dogodio oko ponoći u blizini Mirijevske pijace, kada su mu prišla, za sada, nepoznata lica i napala ga bez očiglednog povoda.
Napadači su ga, kako tvrdi, udarali rukama i nogama, nakon čega su pobegli u nepoznatom pravcu.
Policija je obaveštena o incidentu i radi na identifikaciji napadača.
Autor: Iva Besarabić