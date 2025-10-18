AKTUELNO

Hronika

Težak udes u Železniku: Kombi se sam pokrenuo i PREGAZIO SVOG VLASNIKA

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Nesvakidašnja i teška nesreća dogodila se danas u Železniku, u Uici Lole Ribara broj 6, kada je kombi pregazio svog sopstvenog vlasnika.

Prema prvim informacijama, muškarac je vozilom došao u servis, ali se kombi, iz zasad nepoznatih razloga, sam pokrenuo i prešao preko njega. Prema rečima očevidaca, sve se odigralo u trenutku, a povređeni je zadobio teške povredegrudnog koša.

„Kombi je stajao, čovek je nešto proveravao, a onda se vozilo samo pokrenulo i prešlo mu preko grudi. Ljudi su pritrčali i jedva ga izvukli“, rekao je jedan od svedoka događaja.

Ekipe Hitne pomoći odmah su reagovale i prevezle dve osobe u Urgentni centar, među kojima je i vlasnik kombija. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti ove nesreće biće utvrđene tokom istrage.

Autor: S.M.

#Saobraćajna nesreća

#Vozač

#kombi

#udes

#Železnik

POVEZANE VESTI

Hronika

SAOBRAĆAJNA NESREĆA U ŽELEZNIKU Jedna osoba teško povređena

Hronika

HOROR NESREĆA U ŽELEZNIKU: Muškarca pregazio viljuškar u magacinu, polomljene mu OBE NOGE

Hronika

JEZIVA NESREĆA U STAROJ PAZOVI: Vozač kamiona 'Čistoće' PREGAZIO KOLEGU - detalji uznemirujući

Hronika

Teška saobraćajna nesreća u Severnoj Makedoniji: Ima i poginulih

Beograd

HAOS NA GAZELI! Težak udes, kombi smrskao putničko vozilo, delovi rasuti po putu

Region

TEŽAK UDES U DALMACIJI, SUDAR DVA AUTOBUSA! Odmah upućena vozila Hitne pomoći, policije i vatrogasci