Težak udes u Železniku: Kombi se sam pokrenuo i PREGAZIO SVOG VLASNIKA

Nesvakidašnja i teška nesreća dogodila se danas u Železniku, u Uici Lole Ribara broj 6, kada je kombi pregazio svog sopstvenog vlasnika.

Prema prvim informacijama, muškarac je vozilom došao u servis, ali se kombi, iz zasad nepoznatih razloga, sam pokrenuo i prešao preko njega. Prema rečima očevidaca, sve se odigralo u trenutku, a povređeni je zadobio teške povredegrudnog koša.

„Kombi je stajao, čovek je nešto proveravao, a onda se vozilo samo pokrenulo i prešlo mu preko grudi. Ljudi su pritrčali i jedva ga izvukli“, rekao je jedan od svedoka događaja.

Ekipe Hitne pomoći odmah su reagovale i prevezle dve osobe u Urgentni centar, među kojima je i vlasnik kombija. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti ove nesreće biće utvrđene tokom istrage.

Autor: S.M.