Srpkinja 'skidala crnu magiju' po Republici Srpskoj: Ojadila žrtve za neverovatan iznos

Policija je podnela prijavu protiv Đ.N. iz Srbije zbog sumnje da je pod "plaštom skidanja crne magije" prevarila troje Banjalučana za 45.000 KM, javlja ATV.

Prema nezvaničnim saznanjima portala ATV, žrtve su osumnjičenu kontaktirale preko internet stanice na kojoj je nudila usluge skidanja crne magije

U PU Banjaluka navode da je Đ.N. osumnjičena da je počinila krivično delo prevare.

"Lice Đ.N. se sumnjiči se da je navedeno krivično delo počinilo u prethodnom periodu na način da je dovelo u zabludu tri lica iz Banjaluke koja su za usluge 'skidanja crne magije' poslale zlatni nakit i uplatila novac u ukupnom iznosu od oko 45.000 KM", saopštila je PU Banjaluka.



Autor: S.M.