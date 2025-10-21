AKTUELNO

'BIO MIRAN I HLADNOKRVAN' Detalji hapšenja muškarca iz Obrenovca: Evo gde je lociran!

Foto: Pink.rs/D. Bošković

Policija je tokom večeri intenzivirala potragu za Vukom Mitićem, osumnjičenim za teško povređivanje žene u Beogradu. Pripadnici MUP-a pretresli su veći broj objekata za koje se sumnjalo da bi mogli poslužiti kao skrovište.

Mitić je na kraju lociran i uhapšen u iznajmljenom stanu u Obrenovcu. Prilikom hapšenja nije pružao otpor, a kod njega nije pronađeno vatreno oružje.

Prema rečima izvora bliskih istrazi, Mitić je delovao smireno i hladnokrvno, uprkos činjenici da je svega nekoliko sati ranije teško povredio žensku osobu.

Autor: D.Bošković

