BIVŠA DIREKTORKA ZAVODA ZA TRANSFUZIJU U NIŠU OSUMNJIČENA ZA ZLOUPOTREBU OD SKORO 36 MILIONERA: Saslušana u Specijalnom tužilšatvu, tvrdila da nije kriva

Vesna Knežević sumjiči se da je mimo tendera zaključila ugovor sa jednom farmaceutskom kompanijom

Javni tužilac za organizovani kriminal doneo je naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičene Vesne Knežević., bivše v. d. direktorke Zavoda za transfuziju krvi Niš, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja. Kako je saopšteno iz tužilaštva, sumnja se da je bivša direktorka 14. juna 2016. zaključila Ugovor o donatorstvu sa jednom farmaceutskom kompanijom, čiji je predmet donacija aparata za biohemijske analize, suprotno obavezi koju je predvideo RFZO da se obavezno kontaktiraju i drugi donatori sličnih aparata, kako bi se između svih ponuđenih aparata izvršio izbor prema najnižoj ceni pojedinačne analize, što osumnjičena nije učinila.

- Osumnjičena je, potpisala Ugovor o donatorstvu gde je članom 4. predviđeno da su ugovorne strane saglasne da u slučaju da primalac donacije - Zavod za transfuziju krvi Niš, u periodu od pet godina od dana zaključenja ovog Ugovora prestane sa nabavkom reagenasa od strane davaoca donacije, odnosno ukoliko donator proceni da se aparat ne koristi u dovoljnoj meri, može raskinuti Ugovor, iako je znala da se na navedenom aparatu, a prema Uputstvu za upotrebu proizvođača, predviđa da se sa instrumentom mogu koristiti isključivo gel kartice i reagensi za koje je u Srbiji ovlašćeni distributer samo davalac donacije - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Na taj način osumnjičena je, kako se sumnja, suprotno Zakonu o javnim nabavkama, svesno ograničila konkurenciju, tako što se kao ponuđač može pojaviti samo davalac donacije, pa mu je time pribavila korist u postupcima javnih nabavki i zaključenja ugovora o kupoprodaji gel kartica i reagenasa za aparat iz donacije i time ostvari zaradu u iznosu od 35.790.994 dinara.

- Osumnjičena je pred tužiocem za organizovani kriminal iznela svoju odbranu i negirala krivicu - dodaje se u saopštenju tužilaštva.

Javni tužilac za organizovani kriminal je nakon saslušanja osumnjičene predložio sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, da se u odnosu na osumnjičenu odredi mera zabrane

prilaženja, sastajanja i kumuniciranja sa određenim licima.

Autor: D.Bošković