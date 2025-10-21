SRBIN (22) IZBODEN I PREBIJEN U BEČU: Obračun se dogodio u kupatilu, a onda je završio sa lisicama

Dramatične scene odigrale su se u subotu oko četiri sata ujutro u stanu u bečkoj četvrti Majdling. Komšije su čule pozive u pomoć iz jednog stana i odmah pozvale policiju. Kada su stigli na lice mesta, pripadnici policije zatekli su 22-godišnjeg muškarca iz Srbije sa više povreda, koji je objasnio da je stan u kojem se napad dogodio u vlasništvu njegove poznanice.

Mladić je već spavao kada su četiri nepoznata muškarca snažno zakucala na prozor, a zatim provalila na ulazna vrata. Srbin se u tom trenutku zaključao u kupatilu, ali su napadači pokušali da obiju vrata.

Kada su uspeli da ih odškrinu, provukli su nož kroz otvor i ranili ga, izazvavši obilno krvarenje. Zbog bolova i gubitka krvi 22-godišnjak je popustio, a razbojnici su ušli unutra.

Srbin izboden i prebijen u kupatilu

U kupatilu je došlo do fizičkog obračuna tokom kojeg su napadači tražili novac. Mladić je u borbi pao i udario u staklenu pregradu tuš-kabine, koja se razbila, pri čemu je zadobio dodatne povrede. Nakon što su mu uzeli novac, četvorica napadača su napustila stan. Tokom incidenta, povređeni je čuo i glas poznanice, za koju veruje da je zajedno sa napadačima napustila stan.

Droga otkrila drugu stranu priče

Zbog uništenog stana i tragova krvi koji su bili svuda, na lice mesta je pozvana jedinica sa službenim psima.

Forenzičari su potvrdili da krv pripada napadnutom muškarcu. Tokom pretrage pronađena je i veća količina narkotika – u platnenoj torbi i ušivena u plišane igračke otkriveno je oko kilogram kokaina i 1,5 kilograma heroina.

Povređeni Srbin je prebačen u bolnicu na lečenje, ali je ubrzo nakon toga i uhapšen, jer je pretpostavljeno da je povezan sa trgovinom drogom. Sledećeg jutra, policija je pronašla i uhapsila 31-godišnju Austrijanku, zakupca stana. Istraga o brutalnoj pljački i krijumčarskoj mreži je u toku.

Autor: S.M.