RAZBIJENA KRIMINALNA GRUPA 'VRAČARCI' Uhapšeno 13 osoba u Srbiji i inostranstvu zbog teških ubistava!

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, a u saradnji sa EUROJUST i EUROPOL, te pripadnicima MUP RS, DP, SBPOK - Odeljenje za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, danas je u Beogradu lišeno slobode sedam lica, i to: B.S, U.N, S.M, M.A, N.O, M.T. i M.Ć, u Šapcu tri lica: Đ.T, S.M. i D.G, kao i tri lica u inostranstvu: M.Đ, A.O. i V.M, od kojih dvojica u Kraljevini Španiji.

Navedena lica, pripadnici organizovane kriminalne grupe tzv. Vračarci i organizovane kriminalne grupe koja tesno sarađuje sa njima, lišena su slobode zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346, teško ubistvo iz člana 114. i izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. KZ. Postoji osnovana sumnja da su pripadnici organizovane kriminalne grupe tzv. Vračarci, čiji se organizatori Nikola Vušović nalazi u zatvoru u Nemačkoj i Uroš Piperski u zatvoru u Portugaliji, i protiv kojih se vodi krivični postupak pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu za krivična dela organizovanog kriminala – izvršili 01.12.2018. godine krivično delo teško ubistvo na štetu V..P, kao i tokom 2020. godine tri pokušaja teškog ubistva oštećenog N.A, te u tri slučaja tokom 2020. i 2021. godine krivično delo izazivanje opšte opasnosti, dok su pripadnici povezane organizovane kriminalne grupe 18.06.2020. godine izvršili krivično delo teško ubistvo na štetu K.V, koji je usled zadobijenih povreda preminuo 12.07.2020. godine. Svim licima lišenim slobode u Beogradu određeno je policijsko zadržavanje, nakon čega će biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

Autor: A.A.