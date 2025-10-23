NIKAD NIJE POLAGAO VOZAČKI ISPIT, A UHVAĆEN KAKO VOZI ŠLEPER DO BUGARSKE Čačanin šokirao i saobraćajne policajce: NIJE MU PRVI PUT!

Ovaj nesvakidašnji slučaj izazvao je nevericu među prisutnima, a policija je odmah preduzela sve mere kako bi sprečila dalje ugrožavanje bezbednosti na putevima.

Neverovatan događaj desio se na na magistralnom putu između Čačka i Kraljeva, u mestu Donja Gorevnica, kada su pripadnici saobraćajne policije tokom redovne kontrole teretnog saobraćaja zaustavili vozača šlepera. Naizgled rutinska kontrola policajce je ostavila bez teksta, jer detaljnom proverom ustanovljeno je da vozač teretnjaka uopšte nema položen vozački ispit.

- Vozač je muškarac iz Čačka koji je upravljao teretnim vozilom. Zaustavljen je kada je krenuo za Bugarsku od strane saobraćajne policije, kada je utvrđeno da uopšte nema položen vozački ispit, da uopšte ga nikad nije ni polagao - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Čačanin je odmah sankcionisan i isključen iz saobraćaja, a priča se da on već dve ili tri godine vozi kamion bez da je polagao vozački ispit, dodaje naš izvor.

Autor: Jovana Nerić