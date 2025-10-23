AKTUELNO

Hronika

24 LITRA SONE KISELINE, 50 KG KREČA, ISKOPAN GROB Pogledajte šta je policija našla u selu kod Požarevca: Otkriven pakleni plan kriminalaca (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: MUP Srbije ||

Dve osobe uhapšene su zbog sumnje da su planirali ubistvo, saopštio je MUP. Njihovi planovi razotriveni su, a u selu kod Požarevca zatečeni su kako kopaju raku!

- U koordinisanoj akciji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i SAJ, sprečili su izvršenje krivičnog dela teško ubistvo i uhapsili dve osobe - stoji u saopštenju MUP, gde se dodaje:

Foto: MUP Srbije

- Intenzivnim operativnim radom policija je došla do indicija da članovi kriminalnih grupa na teritoriji Beograda i Požarevca pripremaju izvršenje krivičnog dela teško ubistvo. U ovoj opsežnoj akciji, koja je sprovedena 19. oktobra na teritoriji Požarevca, u šumskom rejonu između sela Rečica i sela Rama, policija je zatekla članove navedenih kriminalnih grupa kako vrše pripreme za izvršenje navedenog krivičnog dela, iskopavanjem rake u koju su, kako se sumnja, planirali da smeste telo žrtve.

Foto: MUP Srbije

Tom prilikom, na licu mesta su uhapšena dva lica koja su pripremala izvršenje krivičnog dela.

Foto: MUP Srbije

Takođe, na licu mesta zatečeno je 24 litra sone kiseline i 50 kilograma kreča, koji bi se koristili za uništavanje tragova kao i tela žrtve.

Foto: MUP Srbije

Policija u saradnji sa nadležnim tužilaštvom intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja i utvrđivanju identiteta potencijalne žrtve.

Autor: A.A.

#Grob

#Hapšenje

#MUP

#Požarevac

#kiselina

#raka

POVEZANE VESTI

Region

HOROR UBISTVO KOD KRIVE PALANKE! Mladići presudili starcu, pa ga zakopali! Policija se HITNO oglasila - Evo gde je pronađeno telo

Zadruga

Korak ih deli do porodične idile: Stefani otvorila sve karte i otkrila šta mora da se desi pred početak zajedničkog života sa Munjom i sinom Konstanti

Region

2 OSOBE UHAPŠENE ZBOG UBISTVA KAVČANA U PODGORICI! Jedan direktni izvršilac, a jedan pomagač u likvidacijama Lipovine i Pejakovića

Hronika

MLADIĆ STRADAO U SLETANJU AUTOMOBILA SA MOSTA! Tragičan epilog teške nesreće kod Požarevca: Pogledajte kako je izgledalo izvlačenje slupanog vozila (V

Domaći

Aleksandru Bursać ČEKA TEŠKA OPERACIJA POSLE SVADBE: Pevačica se udala za kolegu, a sad progovorila o zdravstvenom problemu i BEBI (FOTO)

Region

OGLASILO SE TUŽILAŠTVO U BRČKOM! Evo za šta se terete osumnjičeni iz kuće STRAVE u kojoj je pronađeno 31 DETE