'OJADILI' FIRMU ZA SKORO 400 HILJADA! Uhapšene 3 osobe zbog pronevere

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije pri Višem javnom tužilaštvu u Nišu odredilo zadržavanje S. V. iz Leskovca, D. V. i P. S. iz Vučja, kod Leskovca zbog sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Kako se sumnja, 11. septembra ove godine D. V. i S.V. su kao radnici preduzeća “ IGM Mladost” u teretno vozilo kojim je upravljao P.S. utovarili 8 paleta crepa iako je plaćena samo jedna paleta te tako omogućili P.S. da izveze 7 paleta crepa koji nisu plaćeni a njihova ukupna vrednost je iznosila 255.587,oo dinara, a što su ponovili i 23. oktobra kada su na isti način iz kruga preduzeća izvezli 4 palete crepa od kojih 3 nisu plaćene, a njihov iznosu je 140.000,oo dinara.

Tri uhapšene osobe se sumnjiče da su počinili krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Autor: S.M.