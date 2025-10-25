AKTUELNO

UHAPŠEN REVOLVERAŠ IZ BARAJEVA Nakon svađe deda (75) potegao pištolj, pa zapucao

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE, pink.rs ||

Pripadnici MUP-a u Beogradu uhapsili su M. T. (75) zbog pucnjave u Barajevu i nezakonitog posedovanja pištolja i 117 metaka. Protiv njega će biti podnete i krivične prijave za krađu i ugrožavanje sigurnosti.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Barajevo, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. T. (75), zbog sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da je on preksinoć, oko 19.00 časova, u Barajevu, nakon verbalne rasprave sa četrdesetčetvorogodišnjim muškarcem, iz vatrenog oružja pucao u pravcu njegove kuće, nakon čega je pobegao.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla pištolj kao i 117 komada municije različitog kalibra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Takođe, protiv M. T. će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, biti podneta i krivična prijava u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa, pošto su prilikom pretresa, pronađeni i predmeti za koje se sumnja da potiču iz ovog krivičnog dela.

