POGINULI OTAC, MAJKA I DETE! Novi detalji JEZIVE saobraćajne nesreće na Novom Beogradu - Vozač koji je izazvao SUDAR bio pod dejstvom ALKOHOLA?!

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Troje poginulih u teškoj nesreći koja se noćas dogodila na Novom Beogradu su otac, majka i dete staro 9 godina, saznaje "Telegraf".

Vozač jednog od automobila koji je učestvovao u nezgodi je priveden i zadržan zbog sumnje da je izazvao ovu nezgodu. On je bio pod dejstvom alkohola.

Nesreća se dogodila oko jedan sat posle ponoći na uglu ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65.

Na stravičnim fotografijama sa mesta nesreće, koje su objavljene na društvenim mrežama, vide se tri tela pokrivena belim čaršavima.

Na snimcima se vide i smrskani automobili i vatrogasci i medicinsko osoblje koje očajnički pokušava da pronađe preživele u olupini. Vidi se i da je stub za rasvetu izvaljen od udarca.

Autor: Iva Besarabić

